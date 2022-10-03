諾貝爾醫學獎揭曉 瑞典遺傳學家帕博獲獎

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2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博獲得殊榮。（Frank Vinken／圖取自馬克斯普朗克進化人類學研究所網頁eva.mpg.de）

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（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）2022年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，他因為在已滅絕原始人類基因組和人類演化方面的發現獲得表彰。

瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）諾貝爾大會（Nobel Assembly）新聞稿指出，帕博透過他的開創性研究，完成看似不可能的創舉，為現代人類已滅絕的遠古表親尼安德塔人（Neanderthal）進行了基因組測序。

他也因為發現原始人類丹尼索瓦人（Denisova hominins）而引起轟動。重要的是，帕博也發現，在人類先祖於大約70萬年前遷出非洲之後，這些現已滅絕原始人類及智人（Homo sapiens）之間發生了基因轉移。

諾貝爾大會新聞稿提及，這些古老基因轉移至現代人類，與今日的人類生理情況有相關性，像是影響了人類免疫系統對感染的反應。

帕博的開創性研究催生了一門全新的科學學科－古基因組學（paleogenomics）。藉由揭示所有區隔現存人類及已滅絕原始人類間的基因差異，他的發現為探索當代人類的獨特性奠定基礎。

諾貝爾醫學獎得主今天率先出爐後，物理學獎和化學獎得主分別將於4日及5日公布，文學獎得主將於6日揭曉。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111003

帕博的研究發現發現智人從非洲遷徙至世界各地，並與當時居住在歐亞大陸上的尼安德塔人及丹尼索瓦人雜交。（圖取自twitter.com/NobelPrize）