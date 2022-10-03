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帕博得知獲諾貝爾醫學獎興奮無比 40年前父親也拿過

2022/10/3 22:08（10/3 23:07 更新）
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瑞典科學家帕博（前）3日獲頒諾貝爾醫學獎。圖為帕博4月獲頒日本國際獎。（路透社）
瑞典科學家帕博（前）3日獲頒諾貝爾醫學獎。圖為帕博4月獲頒日本國際獎。（路透社）
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（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）瑞典科學家帕博（Svante Pääbo）今天獲頒諾貝爾醫學獎，他是已故瑞典生化學家柏格斯川（Sune Bergström）的非婚生兒子，柏格斯川生前也曾拿過諾貝爾醫學獎。

打電話通知帕博

帕博小檔案

帕博（Svante Pääbo）出生於瑞典斯德哥爾摩

生日：1955年4月20日

經歷：

  • 1986年，在瑞典烏普薩拉大學通過博士論文口試，並先後在瑞士蘇黎世大學和美國加州大學柏克萊分校從事博士後研究
  • 1990-1998年，任職德國慕尼黑大學教授
  • 1997年至今，擔任德國萊比錫創立馬克斯普朗克進化人類學研究所所長
  • 1999年，獲德國萊比錫大學遺傳學和進化生物學名譽教授
  • 2020年至今，擔任日本沖繩科學技術大學院大學兼職教授

來源：諾貝爾獎官網、馬克斯普朗克進化人類學研究所

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得獎的諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）表示，帕博得知獲獎的當下，「不知所措、說不出話來、非常開心」。

普爾曼說：「帕博問道他能否與人分享這個消息，能告訴他的妻子，我說沒問題。他對獲獎感到無比興奮。」

67歲的帕博是諾貝爾科學獎項少數單獨獲獎者之一。重大科學發現通常授予兩三人，以反映團隊合作。上次醫學獎單獨獲獎者是2016年日本的大隅良典（Yoshinori Ohsumi）。

帕博的父親柏格斯川由於對前列腺素的研究，於1982年與瑞典科學家薩米爾松（Bengt Ingemar Samuelsson）和英國藥理學家與生物學家范恩（John R. Vane）共同獲得諾貝爾醫學獎。

帕博在其2014年的回憶錄「尼安德塔人：尋找失落的基因組」（Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes）中，透露自己是秘密婚外情產生的結果。

他後來告訴「衛報」（The Guardian），一直到2005年柏格斯川去世後，柏格斯川的「正式」家人才知道他和他母親、愛沙尼亞化學家卡琳．帕博（Karin Pääbo）的存在。

帕博的父親柏格斯川（圖）於1982年獲得諾貝爾醫學獎。（圖取自諾貝爾獎網頁nobelprize.org）
帕博的父親柏格斯川（圖）於1982年獲得諾貝爾醫學獎。（圖取自諾貝爾獎網頁nobelprize.org）

帕博還在回憶錄中寫道，他「一直以為自己是個同性戀」，直到遇到他的妻子、靈長類動物學家琳達．維吉蘭特（Linda Vigilant），夫妻倆目前都在德國萊比錫的馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）工作。（譯者：張欣瑜、楊明暐）1111003

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