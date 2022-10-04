諾貝爾獎陸續揭曉 歷屆唐獎得主也是熱門人選

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（中央社記者陳至中台北4日電）諾貝爾獎於本月3日起陸續公布得主。唐獎歷屆生技醫藥獎得主中，已有2組後續摘下諾貝爾桂冠，第5屆開發mRNA技術的3名科學家，除了是醫學獎熱門人選，也可能跨領域摘化學獎。

今年邁入第10年的唐獎，已是諾貝爾獎的前哨指標之一。2014年唐獎生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo），為免疫治療法帶來重大突破，摘下2018年諾貝爾醫學獎。

2016年唐獎生醫獎得主伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和珍妮佛．道納（Jennifer A. Doudna）發展出CRISPR/Cas9基因編輯平台，廣泛運用於各個領域。讓她們於2020年摘下諾貝爾化學獎。

唐獎基金會執行長陳振川表示，唐獎今年揭曉的第5屆生醫獎得主德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、卡塔林．卡里科（Katalin Karikó）及彼得．庫利斯 （Pieter Cullis ），成功開發mRNA技術在生醫領域的應用，作為當下對抗COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的利器，也是諾貝爾獎的熱門人選，可惜昨天揭曉的醫學獎得主另有其人。

陳振川表示，由於COVID-19疫情仍在持續， 魏斯曼等人對mRNA疫苗的貢獻，預估在未來幾年，仍會是熱門的諾貝爾獎人選。他們也可能和夏彭提耶等人一樣，跨領域獲得化學獎。

唐獎歷屆生醫獎得主，也都有機會獲得諾貝爾獎。陳振川指出，2018年得主貢獻於標靶治療，2020年得主在發炎反應上的重大發現，讓他們都有機會再摘殊榮，值得後續關注。（編輯：陳清芳）1111004