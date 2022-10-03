遺傳學家帕博獲諾貝爾醫學獎 發現古人類基因與染疫重症關聯

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）今年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博獲得，他開創古基因組學領域，COVID-19疫情期間，近年研究更發現古人類尼安德塔人遺傳變異基因似乎有保護作用，擁有者染疫重症風險低。

諾貝爾委員會今天宣布諾貝爾醫學獎得主，由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，因為他不僅替現代人類已滅絕的遠古表親尼安德塔人（Neanderthal）進行基因組測序，也發現原始人類丹尼索瓦人（Denisova hominins）而引起轟動。

今年諾貝爾醫學獎頒給古遺傳基因權威，中央研究院院士、生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄在台灣科技媒體中心線上記者會說，這是諾貝爾奬首度頒發給演化遺傳學者，是對基礎研究學者的鼓勵，在洞穴古蹟中萃取類似化石的標本基因，是旁人無法想像的難事，不只擔心樣本崩壞，還要避免遭塵土等外來物污染。

李文雄說，印象中，帕博是個好相處、善於宣傳自我學術價值的學者，帕博的貢獻，不僅是發展一套萃取純化古人類基因技巧，帕博透過更精確的古人類基因分析，推翻尼安德塔人與現代人祖先未交配假設，證明兩個人族過去曾經交配，並非兩個獨立分支系統，還了人類演化歷史一個真相。

長久以來，一直靜靜在現代人體內的尼安德塔人基因，在這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）似乎扮演重要角色，陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所兼任教授周成功說，英國一篇研究分析多名染疫住院病人，發現他們其中一組染色體有特定來自尼安德塔人基因訊息，讓他們容易染疫。

此後，帕博與另一名學者共同發表一篇研究，分析多名因感染COVID-19住院的病危患者，與對照組相比，發現感染新冠重症者的染色體少了來自尼安德塔人遺傳資訊。周成功表示，推測尼安德塔人基因可能對COVID-19感染者有某種保護作用，上述皆為統計相關性，生物相關性仍待長期觀察。

針對諾貝爾新聞稿上提及，這些古老基因轉移至現代人類，與今天的人類生理情況有相關性，像是影響了人類免疫系統對感染的反應。周成功指出，目前僅知現代人出走非洲之後，從尼安德塔人得到了一個基因，可增強免疫力，因此現代人在中亞或歐亞地區生活時，較能適應當地傳染病及環境。

陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所副教授可文亞認為，帕博的貢獻是其研究脈絡奠定人類演化基本樣貌。可文亞目前正在分析台灣人體生物資料庫，約有10萬筆全基因體資訊，希望將每個人的基因片段溯源，找出台灣人的古遺傳基因對不同疾病的風險，達到個人化精準醫學。（編輯：管中維）1111003