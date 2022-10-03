諾貝爾化學獎10/5揭曉 中研院士翁啟惠呼聲高

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諾貝爾獎將於10月3日起陸續公布各得獎人名單，中研院前院長翁啟惠被外界視為諾貝爾化學獎得主熱門人選之一。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）諾貝爾獎將於10月3日起陸續公布各得獎人名單，其中現任生策會會長、美國斯克里普斯研究所（Scripps）講座教授、中研院前院長翁啟惠2021年拿下威爾許獎後，被外界視為諾貝爾化學獎得主熱門人選之一。

諾貝爾獎將於10月3日至7日陸續公布醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎等獲獎人名單。

翁啟惠 翁啟惠小檔案 生日：1948年8月3日



出生地：台灣嘉義縣（舊屬台南縣）



學歷：

美國麻省理工學院有機化學博士

台灣大學生化科學研究所碩士

台灣大學農業化學系學士

台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

美國麻省理工學院有機化學博士 台灣大學生化科學研究所碩士 台灣大學農業化學系學士 台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

主要經歷：

中央研究院院長

中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任

中央研究院第20屆院士

國家生技醫療產業策進會會長

日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任

美國國家科學研究委員會

美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

中央研究院院長 中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任 中央研究院第20屆院士 國家生技醫療產業策進會會長 日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任 美國國家科學研究委員會 美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

獲獎紀錄：

1994年 國際純化學和應用化學聯合會國際碳水化合物獎

1998年 美國化學學會哈理遜化學獎

2005年 美國化學學會合成有機化學獎

2006年 德國洪堡資深科學家獎

2008年 科頓傑出化學研究獎章

2012年 美國化學會有機化學最高榮譽亞瑟科博獎

2014年 沃爾夫化學獎

2015年 英國皇家化學會羅賓遜獎

2021年 威爾許化學獎

2022年 四面體獎有機合成創新獎 看更多 關閉 因為在醣科學研究的重大貢獻，曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，2021年再獲威爾許化學獎，由於拿下沃爾夫獎和威爾許獎，外界認為獲諾貝爾獎呼聲越來越高。

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翁啟惠目前擔任中央研究院基因體研究中心院士與斯克里普斯研究院合聘特聘研究員，今年在3月及7月接續再獲二大獎項，分別為美國化學家協會的「化學先驅獎」、有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎。

翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1111003