翁啟惠獲頒化學界四面體獎 表揚醣科學開創研究
（中央社加州拉荷亞23日綜合外電報導）中研院院士翁啟惠榮獲有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎，表揚他在醣科學的開創性研究。這是研究複合醣及它們在生理學與疾病生物學扮演的角色。
根據美國斯克里普斯研究院（Scripps Research Institute）今天發布的新聞稿，四面體獎於1980年設立，每年頒發給在有機化學、生物化學或藥物化學領域有重大原創貢獻的化學家，得獎者獲頒一面金牌、證書和1萬5000美元（新台幣44.7萬元）獎金。
翁啟惠小檔案
- 生日：1948年8月3日
- 出生地：台灣嘉義縣（舊屬台南縣）
- 學歷：
美國麻省理工學院有機化學博士
台灣大學生化科學研究所碩士
台灣大學農業化學系學士
台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）
- 主要經歷：
中央研究院院長
中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任
中央研究院第20屆院士
國家生技醫療產業策進會會長
日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任
美國國家科學研究委員會
美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授
- 獲獎紀錄：
1994年 國際純化學和應用化學聯合會國際碳水化合物獎
1998年 美國化學學會哈理遜化學獎
2005年 美國化學學會合成有機化學獎
2006年 德國洪堡資深科學家獎
2008年 科頓傑出化學研究獎章
2012年 美國化學會有機化學最高榮譽亞瑟科博獎
2014年 沃爾夫化學獎
2015年 英國皇家化學會羅賓遜獎
2021年 威爾許化學獎
2022年 四面體獎有機合成創新獎
曾經榮獲四面體獎的著名化學家和具開創性的科學家，包括諾貝爾獎得主大村智、葛魯比斯（Robert Grubbs）、野依良治、夏普里斯（K. Barry Sharpless）和寇利（Elias J. Corey）。
翁啟惠表示：「獲頒今年的四面體獎，以及我們在醣基化化學和生物學方面的研究獲得肯定，是莫大光榮。如果沒有多年來與我共事那些具啟發性的科學家和合作夥伴，我的研究不可能成真。我們持續努力解開生物醣基化如何影響疾病，以及最終如何治療這些疾病。」
中研院曾表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。
翁啟惠榮獲過的學術榮譽，還包含美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110723
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