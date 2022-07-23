翁啟惠獲頒化學界四面體獎 表揚醣科學開創研究

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中研院院士翁啟惠榮獲有機化學界四面體獎有機合成創新獎，表揚他在醣科學的開創性研究。（中央社檔案照片）

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（中央社加州拉荷亞23日綜合外電報導）中研院院士翁啟惠榮獲有機化學界四面體獎（Tetrahedron Prize）有機合成創新獎，表揚他在醣科學的開創性研究。這是研究複合醣及它們在生理學與疾病生物學扮演的角色。

根據美國斯克里普斯研究院（Scripps Research Institute）今天發布的新聞稿，四面體獎於1980年設立，每年頒發給在有機化學、生物化學或藥物化學領域有重大原創貢獻的化學家，得獎者獲頒一面金牌、證書和1萬5000美元（新台幣44.7萬元）獎金。

翁啟惠 翁啟惠小檔案 生日：1948年8月3日



出生地：台灣嘉義縣（舊屬台南縣）



學歷：

美國麻省理工學院有機化學博士

台灣大學生化科學研究所碩士

台灣大學農業化學系學士

台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

美國麻省理工學院有機化學博士 台灣大學生化科學研究所碩士 台灣大學農業化學系學士 台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

主要經歷：

中央研究院院長

中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任

中央研究院第20屆院士

國家生技醫療產業策進會會長

日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任

美國國家科學研究委員會

美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

中央研究院院長 中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任 中央研究院第20屆院士 國家生技醫療產業策進會會長 日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任 美國國家科學研究委員會 美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

獲獎紀錄：

1994年 國際純化學和應用化學聯合會國際碳水化合物獎

1998年 美國化學學會哈理遜化學獎

2005年 美國化學學會合成有機化學獎

2006年 德國洪堡資深科學家獎

2008年 科頓傑出化學研究獎章

2012年 美國化學會有機化學最高榮譽亞瑟科博獎

2014年 沃爾夫化學獎

2015年 英國皇家化學會羅賓遜獎

2021年 威爾許化學獎

2022年 四面體獎有機合成創新獎 看更多 關閉 目前擔任中央研究院基因體研究中心與斯克里普斯研究院合聘特聘研究員，今年3月31日才獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，表彰他在化學領域的傑出貢獻。

曾經榮獲四面體獎的著名化學家和具開創性的科學家，包括諾貝爾獎得主大村智、葛魯比斯（Robert Grubbs）、野依良治、夏普里斯（K. Barry Sharpless）和寇利（Elias J. Corey）。

翁啟惠表示：「獲頒今年的四面體獎，以及我們在醣基化化學和生物學方面的研究獲得肯定，是莫大光榮。如果沒有多年來與我共事那些具啟發性的科學家和合作夥伴，我的研究不可能成真。我們持續努力解開生物醣基化如何影響疾病，以及最終如何治療這些疾病。」

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中研院曾表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

翁啟惠榮獲過的學術榮譽，還包含美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110723