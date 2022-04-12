翁啟惠致力醣分子研究 獲頒美國化學家協會「化學先驅獎」

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）中央研究院院士 翁啟惠 翁啟惠小檔案 生日：1948年8月3日



出生地：台灣嘉義縣（舊屬台南縣）



學歷：

美國麻省理工學院有機化學博士

台灣大學生化科學研究所碩士

台灣大學農業化學系學士

台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

美國麻省理工學院有機化學博士 台灣大學生化科學研究所碩士 台灣大學農業化學系學士 台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）

主要經歷：

中央研究院院長

中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任

中央研究院第20屆院士

國家生技醫療產業策進會會長

日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任

美國國家科學研究委員會

美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

中央研究院院長 中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任 中央研究院第20屆院士 國家生技醫療產業策進會會長 日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任 美國國家科學研究委員會 美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授

獲獎紀錄：

1994年 國際純化學和應用化學聯合會國際碳水化合物獎

1998年 美國化學學會哈理遜化學獎

2005年 美國化學學會合成有機化學獎

2006年 德國洪堡資深科學家獎

2008年 科頓傑出化學研究獎章

2012年 美國化學會有機化學最高榮譽亞瑟科博獎

2014年 沃爾夫化學獎

2015年 英國皇家化學會羅賓遜獎

2021年 威爾許化學獎 看更多 關閉 學術成就享譽國際獲獎無數，中研院表示，翁啟惠也在3月31日獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，表彰其在化學領域的傑出貢獻。

中研院表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

除了獲頒化學先驅獎，翁啟慧先後榮獲多項學術榮譽，包含美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。

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翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）、美國國家發明學院院士（2014）等；在台灣方面，於1994年當選中央研究院院士、2020年當選工業技術研究院院士，現在也是中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

美國化學家協會創立於1923年，宗旨為促進及推廣化學科學發展，以此增進社會福祉，協會在1966年首度頒發化學先驅獎，表彰對化學科學學術或產業取得重要進展及貢獻的化學家、化學工程師或相關從業人員。（編輯：陳清芳）1110412