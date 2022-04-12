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翁啟惠致力醣分子研究 獲頒美國化學家協會「化學先驅獎」

2022/4/12 10:33（4/12 10:52 更新）
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中央研究院院士翁啟惠獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」。（中央社檔案照片）
中央研究院院士翁啟惠獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）中央研究院院士翁啟惠

翁啟惠小檔案

    • 生日：1948年8月3日
    • 出生地：台灣嘉義縣（舊屬台南縣）
    • 學歷：
      美國麻省理工學院有機化學博士
      台灣大學生化科學研究所碩士
      台灣大學農業化學系學士
      台灣省立台南第一中學（現國立台南第一高級中學）
    • 主要經歷：
      中央研究院院長
      中央研究院特聘研究員兼中央研究院基因體研究中心主任
      中央研究院第20屆院士
      國家生技醫療產業策進會會長
      日本理化學研究所尖端科學醣科技實驗室主任
      美國國家科學研究委員會
      美國德州農工大學生物化學系、生物物理系、生物科學和技術學院教授
    • 獲獎紀錄：
      1994年 國際純化學和應用化學聯合會國際碳水化合物獎
      1998年 美國化學學會哈理遜化學獎
      2005年 美國化學學會合成有機化學獎
      2006年 德國洪堡資深科學家獎
      2008年 科頓傑出化學研究獎章
      2012年 美國化學會有機化學最高榮譽亞瑟科博獎
      2014年 沃爾夫化學獎
      2015年 英國皇家化學會羅賓遜獎
      2021年 威爾許化學獎
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學術成就享譽國際獲獎無數，中研院表示，翁啟惠也在3月31日獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，表彰其在化學領域的傑出貢獻。

中研院表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

除了獲頒化學先驅獎，翁啟慧先後榮獲多項學術榮譽，包含美國總統年青化學家獎（1986）、國際醣化學獎（1994）、美國化學會哈德遜醣化學獎（1999）、國際酵素化學獎（1999）、美國總統綠色化學獎（2000）、美國化學會合成有機化學獎（2005）、德國宏博資深科學家獎（2006）、傑出化學研究卡頓獎章（2008）、美國化學會亞瑟科博獎（2012）、日經亞洲科技創新（2012）、沃爾夫化學獎（2014）、英國皇家化學會羅賓遜獎（2015），以及美國威爾許化學獎（2021）等。

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翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）、美國國家發明學院院士（2014）等；在台灣方面，於1994年當選中央研究院院士、2020年當選工業技術研究院院士，現在也是中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

美國化學家協會創立於1923年，宗旨為促進及推廣化學科學發展，以此增進社會福祉，協會在1966年首度頒發化學先驅獎，表彰對化學科學學術或產業取得重要進展及貢獻的化學家、化學工程師或相關從業人員。（編輯：陳清芳）1110412

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