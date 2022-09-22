成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

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義大利研究團隊透過數學模型分析出人成功的重要關鍵是「幸運」，榮獲2022搞笑諾貝爾經濟學獎。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站22日電）第32屆搞笑諾貝爾獎15日揭曉，10組來自不同領域的研究團隊獲獎，其中文學獎得主因研究合約為何難讀而得獎，日本千葉大學團隊研究如何轉門把最有效率摘下工程獎，解開小鴨列隊游泳謎團奪下物理獎，建置數學模型展示成功重要關鍵是「幸運」則榮獲經濟學獎。

由「科學幽默雜誌」（Annals of Improbable Research）主辦的搞笑諾貝爾獎，旨在表彰科學及人文領域的奇特研究成果，讓人發笑後思考，也進一步激發大眾對科學、醫學及工程領域的興趣。2022搞笑諾貝爾獎得獎的是：

應用心臟病學獎：吸引力關鍵在於心跳能不能同步

伴侶間如何互相吸引，是靠打扮，還是言語談吐互動？應用心臟病學獎得主研究發現，外在表徵與一個人是否具有吸引力沒有顯著相關，是無法掌控的「心跳」主導這一切。

研究者發現，伴侶是否吸引彼此，可以從兩人的「心率」及「皮膚電導」來預測，一對伴侶的潛意識越同步，彼此間就越有吸引力。

文學獎：合約為何會如此費解難讀

從網購到買房子，生活中隨時可能碰到大大小小的合約，但對許多人來說合約是相當費解的法律文件。今年的文學獎從語料庫去分析，為何合約會比其他書面文件，更讓人難以理解。

透過語料庫分析發現，這些文件經常包含很少被使用的術語、冗長的敘述、被動語法等對一般人來說很難懂的寫法，即便是有閱讀習慣的人，也很難完全理解。

生物學獎：蠍子便秘不會影響交配

圖為蠍子斷尾後的變化，及公蠍子與母蠍子的比較圖。（圖取自Wiley Online Library網頁onlinelibrary.wiley.com）

部分動物會藉由捨棄身體的一部份作為防禦機制的行為，但可能會影響牠們日後的生活。有一種在南美洲的蠍子就會因為斷尾太多，被分離出去的末端消化道無法再生，最後會因為便秘在斷尾數月後死亡。

搞笑諾貝爾獎的生物學獎得主研究這種蠍子會不會因為「便秘」影響交配。研究人員透過實驗發現，雄蠍子斷尾後，運動機能要很長一段時間才會出現負面影響，因此並不會影響牠們交配。

醫學獎：冰淇淋可以減緩化療的不適

癌症治療常用的藥物「威克瘤」（melphalan）會造成患者出現口腔內膜炎的不適症狀，大大降低患者生活品質，而用來預防口腔內膜炎的常見做法就是「冷凍療法」。

那麼，冰淇淋能不能拿來做冷凍治療？搞笑諾貝爾醫學獎研究發現，冰淇淋冷療與口腔內膜炎發生的機會呈現負相關。或許未來冰淇淋冷療可以成為一項經濟實惠且容易操作的治療手段。

工程獎：怎麼轉門把最有效率？

門把、水龍頭、甚至是音響上的旋紐都是常見的旋轉操作裝置，搞笑諾貝爾物理學獎得主、日本千葉工業大學的一群研究人員鑽研人們旋轉不同直徑的旋鈕，會使用多少手指及手指動作的變化。這項研究的結果有助於讓業界製作出最符合人體工學的旋鈕裝置。

藝術獎：透過古代馬雅陶器一窺灌腸真相

馬雅陶器上經常紀錄許多灌腸場景，搞笑諾貝爾藝術獎得主以跨領域研究方法發現，馬雅人灌腸不是醫療行為，而是一種儀式，他們將酒精液體灌入直腸，好能快速進入「喝茫」狀態，顛覆以往大眾對馬雅人不耽溺娛樂的印象。

除了酒精以外，菸草、睡蓮也可能作為灌腸藥水成分，研究推測這些植物具致幻作用，但詳細功效仍待實驗釐清。

8世紀的古馬雅陶罐上記載馬雅人一名女性在為一名男性灌腸的過程。（圖取自大都會藝術博物館網頁metmuseum.org）

物理獎：小鴨為何會列隊游泳？

搞笑諾貝爾物理獎得主透過電腦計算發現，小鴨跟在母鴨身後整齊地列隊游泳，是因這樣最省力，從列隊第3隻小鴨開始，個體承受的波浪阻力趨近於零，可有效防止個體能量消耗。

和平獎：說八卦的藝術

八卦往往真假參半，但人們通常會在哪種情況下說真話，什麼時候散播謊言？搞笑諾貝爾和平獎得主開發一組數學模型分析，人們傳遞八卦的真實性與分享對象關係有關，人們傾向對想合作的對象說真話，對不願與之為伍的人說假話。

經濟學獎：成功也是幸運使然

社會大多時候將成功關鍵歸因於人格特質，例如勤奮、智慧、勇敢等等，但義大利研究團隊建立一組數學模型，用數據展示，站上成功巔峰通常不是最有才華者，而是資質中上但比較幸運的人。

安全工程獎：為預防車禍製作假駝鹿

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斯堪地那維亞地區有許多駝鹿出沒，駝鹿與汽車相撞造成許多問題。為了減少事故，需要一種有效且可重複的方法來研究，這時就需要用上「假駝鹿」。

研發團隊為了熟悉駝鹿特徵，參觀動物園並訪問獸醫，用116塊橡膠板加上部分鋼材，製作專用的「假駝鹿」，碰撞測試結果令人相當滿意，被撞的汽車看起來非常像被真駝鹿撞上的模樣。（編輯：林傑立、曹亞沿、李念庭）1110922