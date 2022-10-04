諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧地利3學者共獲殊榮

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（中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導）2022年諾貝爾物理學獎今天揭曉，由法國學者 艾斯佩特 艾斯佩特小檔案 艾斯佩特（Alain Aspect）出生於法國阿真 生日：1947年6月15日 經歷： 1983年獲得法國奧賽巴黎第十一大學博士學位

擔任法國巴黎沙克萊大學和法國帕萊索巴黎綜合理工學院教授 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Alain Aspect）、美國學者 柯羅瑟 柯羅瑟小檔案 柯羅瑟（John Clauser）出生於美國加州巴沙迪納 生日：1942年12月1日 經歷： 1969年獲得美國紐約哥倫比亞大學博士學位

在美國加州胡桃溪創立J.F. Clauser & Assoc.，研究物理學 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （John Clauser）、奧地利學者 吉林哲 吉林哲小檔案 吉林哲（Anton Zeilinger）出生於奧地利因河地區里德 生日：1945年5月20日 經歷： 1971年獲得奧地利維也納大學博士學位

擔任奧地利維也納大學教授 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Anton Zeilinger）共享殊榮。

昨天公布的諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，他因為在已滅絕原始人類基因組和人類演化方面的發現獲得表彰。化學獎得主將於明天公布，文學獎則預定6日出爐。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，這是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：施施/核稿：林治平）1111004

（圖取自Nobel Prize YouTube頻道網頁youtube.com）

2022年諾貝爾物理學獎得主使用量子糾纏態進行開創性實驗，為量子科技的新時代建立基礎。（圖取自facebook.com/nobelprize）

柯羅瑟製造一種設備可同時發射兩個彼此糾纏的光子，兩個光子會分別朝著一個濾鏡移動。實驗結果證明量子違反貝爾不等式，符合量子力學的假設。（圖取自twitter.com/NobelPrize）

艾斯佩特改良柯羅瑟的裝置，讓光子發射出去後可以脫離發射源，排除發射時的變因影響結果的可能。（圖取自twitter.com/NobelPrize）