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2022諾貝爾獎1/5
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諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧地利3學者共獲殊榮

2022/10/4 17:57（10/4 18:43 更新）
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法國學者艾斯佩特（左起）、美國學者柯羅瑟、奧地利學者吉林哲4日獲2022年諾貝爾物理學獎。（圖取自facebook.com/nobelprize）
法國學者艾斯佩特（左起）、美國學者柯羅瑟、奧地利學者吉林哲4日獲2022年諾貝爾物理學獎。（圖取自facebook.com/nobelprize）
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（中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導）2022年諾貝爾物理學獎今天揭曉，由法國學者艾斯佩特

艾斯佩特小檔案

艾斯佩特（Alain Aspect）出生於法國阿真

生日：1947年6月15日

經歷：

  • 1983年獲得法國奧賽巴黎第十一大學博士學位
  • 擔任法國巴黎沙克萊大學和法國帕萊索巴黎綜合理工學院教授

資料來源：諾貝爾獎官網

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（Alain Aspect）、美國學者柯羅瑟

柯羅瑟小檔案

柯羅瑟（John Clauser）出生於美國加州巴沙迪納

生日：1942年12月1日

經歷：

  • 1969年獲得美國紐約哥倫比亞大學博士學位
  • 在美國加州胡桃溪創立J.F. Clauser & Assoc.，研究物理學

資料來源：諾貝爾獎官網

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（John Clauser）、奧地利學者吉林哲

吉林哲小檔案

吉林哲（Anton Zeilinger）出生於奧地利因河地區里德

生日：1945年5月20日

經歷：

  • 1971年獲得奧地利維也納大學博士學位
  • 擔任奧地利維也納大學教授

資料來源：諾貝爾獎官網

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（Anton Zeilinger）共享殊榮。

昨天公布的諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，他因為在已滅絕原始人類基因組和人類演化方面的發現獲得表彰。化學獎得主將於明天公布，文學獎則預定6日出爐。

萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，這是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：施施/核稿：林治平）1111004

（圖取自Nobel Prize YouTube頻道網頁youtube.com）
（圖取自Nobel Prize YouTube頻道網頁youtube.com）
2022年諾貝爾物理學獎得主使用量子糾纏態進行開創性實驗，為量子科技的新時代建立基礎。（圖取自facebook.com/nobelprize）
2022年諾貝爾物理學獎得主使用量子糾纏態進行開創性實驗，為量子科技的新時代建立基礎。（圖取自facebook.com/nobelprize）
柯羅瑟製造一種設備可同時發射兩個彼此糾纏的光子，兩個光子會分別朝著一個濾鏡移動。實驗結果證明量子違反貝爾不等式，符合量子力學的假設。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
柯羅瑟製造一種設備可同時發射兩個彼此糾纏的光子，兩個光子會分別朝著一個濾鏡移動。實驗結果證明量子違反貝爾不等式，符合量子力學的假設。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
艾斯佩特改良柯羅瑟的裝置，讓光子發射出去後可以脫離發射源，排除發射時的變因影響結果的可能。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
艾斯佩特改良柯羅瑟的裝置，讓光子發射出去後可以脫離發射源，排除發射時的變因影響結果的可能。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
吉林哲的實驗證明「量子隱形傳態」的現象，意思是指一個量子的狀態可移動到另一個遠距離的粒子上。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
吉林哲的實驗證明「量子隱形傳態」的現象，意思是指一個量子的狀態可移動到另一個遠距離的粒子上。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
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