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艾諾作品改編「正發生」向當代女性致敬 摘威尼斯金獅獎

2022/10/7 09:07（10/7 09:24 更新）
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影片來源：好威映象 Hooray Films

（中央社記者邱祖胤台北7日電）改編自本屆諾貝爾文學獎得主、法國作家艾諾作品的電影「正發生」，描寫底層女性靠教育擺脫階級束縛，卻因意外懷孕而陷入天人交戰，去年獲威尼斯影展金獅獎，影片正在台灣院線上映。

作家、藝評家謝佩霓接受中央社記者電話訪問表示，艾諾（Annie Ernaux）作品雖已列入法國教科書，但她與時俱進，隨時關心社會議題與世界局勢，「正發生」可說是向這個世代的女性致敬。

「正發生」（L'événement）改編自艾諾小說，故事描述來自工人階級的女性，好不容易靠著教育政策可望改變未來，卻不小心懷孕，她渴望生子，卻又害怕人生重來。電影由法國導演奧黛麗‧迪萬（Audrey Diwan）編劇及執導，引起廣大迴響。

謝佩霓表示，艾諾文字直白，大膽碰觸身體、墮胎、性別歧視等議題，頒獎給她，無疑是對me too的反撲，狠甩美國恐龍法官對墮胎決議的耳光，同時讓因性醜聞而停辦兩年的諾貝爾文學獎出現反思的聲音。

謝佩霓表示，艾諾出身社會底層，身世曲折，一生面對疾病問題，自己也抗癌多年，她的書寫總是能讓讀者感到切身之痛。艾諾認為寫作就是要「下刀」，她以接近手術式的語法剖析自己，也剖析問題，把自己切開來讓讀者看，完全無所畏懼，毫不掩飾。

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此外，艾諾的自傳式寫作，把「我」當成一個特殊個體，作品中的「i」是不存在的，她用「one」來取代，象徵一個人的處境，其實反映著所有人的處境。她寫的雖然是自己切身的故事，處理的卻都是每個人可能面臨的困境。

謝佩霓說，艾諾直面階級帶給她的恥辱，卻又相信教育可以帶來改變，作品內容其實相當勵志，總在絕望處帶著希望，散發著動人的微光。（編輯：李錫璋）1111007

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