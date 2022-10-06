諾貝爾文學獎2000年以來得主一覽

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（中央社台北6日綜合外電報導）諾貝爾文學獎將於今晚揭曉。以下整理自2000年以來的歷屆得主。

●2000年：中國流亡畫家兼作家高行健

生於中國江西的高行健是備受國際尊崇的小說家、戲劇家與畫家，1960年代文革期間被迫毀棄許多文稿，又被送到鄉下「勞改」，1987年因天安門事件憤而旅居法國。他是首位獲此殊榮的中國作家，也是首位華人得主，長篇小說「靈山」在法國文壇造成轟動。

●2001年：印度裔英國作家奈波爾（V.S. Naipaul）

奈波爾生於中美洲島千里達（Trinidad）鄉間，他的早期作品多關注西印度群島，後來漸漸觸及世界各國，並多以後殖民變革帶來的創傷為主要書寫主題，體現當代的失根感，以作品「大河灣」及「畢斯華斯先生的房子」馳名。

●2002年：匈牙利小說家克德斯（Imre Kertesz）

克德斯曾被送進集中營，飽受納粹迫害，以遭迫害經歷為作品靈感，探討人處於野蠻社會勢力中如何求生，第一部小說「非關命運」一共撰寫10年，敘述一名青年被捕後送入集中營後順應求生的經過。

●2003年：南非作家柯慈（J. M. Coetzee）

柯慈對於自己生長的殖民環境一直有深刻關注與反省，他在作品中大量使用種族隔離素材，反映出祖國的苦難，被外界視為南非最細膩作家之一，2003年獲頒諾貝爾文學獎，知名作品包括「等待野蠻人」、「屈辱」等。

●2004年：奧地利女作家葉利尼克（Elfriede Jelinek）

葉利尼克擅於批判婚姻與社會中「男性無所不在的主宰制與權力關係」，是歷史上少數的女性得主，也是首位獲此桂冠的女性德語作家。她的知名小說「鋼琴教師」曾被改拍成電影，也因此在德語世界飽受爭議。

●2005年：英國劇作大師品特（Harold Pinter）

品特曾因為拒絕服役被監禁，一生為爭取人權奔走，多次參加反對攻打阿富汗和伊拉克等戰爭的遊行，是英國公認當今最偉大也最富爭議的劇作家。他的作品橫跨舞台劇、電影和電視劇，也創作散文，知名作品包括「房間」、「看守人 」、「返鄉」。

●2006年：土耳其作家帕慕克（Orhan Pamuk）

帕穆克23歲投入寫作，創作中不忌諱探討種族、國家認同及歷史上的錯誤，被土耳其視為政治異議分子，卻是土耳其首位諾貝爾獎得主，知名著作包括「我的名字叫紅」與 「雪」等。

●2007年：英國女作家萊辛（Doris Lessing）

萊辛14歲輟學，1950年於英國出版「青草在歌唱」一舉成名，她的小說內容含蓋女權主義、政治以及她年輕時在非洲的生活，是1996年以來第3位得獎女性作家，最著名的作品「金色筆記」，是英國文學最具女性主義象徵的大師級作品。

●2008年：法國作家勒克萊齊奧（Jean-Marie Gustave Le Clezio）

勒克萊齊奧熱愛旅行，足跡遍及世界各地，小說背景多設在墨西哥、北非撒哈拉沙漠、巴黎和倫敦，筆下關注當今時代的險處，對都市生活多有著墨，知名著作包括「沙漠」、「奧尼查市」和「漂泊的星」。

●2009年：德裔女作家慕勒（Herta Mueller）

慕勒生於羅馬尼亞西部德裔少數民族區，由於受到羅馬尼亞秘密警察騷擾，促使她將人生奉獻給文學，並為言論自由奮鬥不懈，以恐怖統治為創作題材，知名著作包括「低地」、「壓迫的探戈」等。

●2010年：秘魯作家尤薩（Mario Vargas Llosa）

尤薩曾任新聞記者、語文老師，1990年曾競選秘魯總統，是1990年以來首位拉丁美洲得主，代表作包括「酒吧長談」、「山羊的盛宴」等，一生得獎無數。

●2011年：瑞典詩人川斯楚默（Tomas Transtroemer）

川斯楚默不僅是詩人，更是心理學家和翻譯家，1993年起年年都獲得諾貝爾文學獎提名，是史上第7位瑞典文學家，知名著作包括Windows and Stones及「波羅的海」，他的作品已譯成50種以上語言，影響著全球詩人。

●2012年：中國「尋根文學」作家莫言

莫言原名管謨業，是第2位榮獲諾貝爾文學獎的華文作家，評審團讚他「將民間故事、歷史和當代時事以魔幻寫實手法冶於一爐」，知名著作包括「紅高粱」、「檀香刑」、「蛙」等。

●2013年：加拿大女作家孟洛（Alice Munro）

孟洛11歲立志當作家，以短篇小說聞名，是自1901年頒發諾貝爾文學獎以來，第13名獲此殊榮的女性，也是首位獲此殊榮的加拿大人，知名著作包括「舞在快樂的陰影」、「你以為你是誰啊」等。

●2014年：法國小說家莫迪亞諾（Patrick Modiano）

莫迪亞諾中學時被同為作家的幾何學老師格諾 （Raymond Queneau）領入文學殿堂，巴黎遭納粹占領期間的經歷是他的創作靈感來源，曾拿下法國最高文學榮譽龔固爾獎（Prix Goncourt），也是第15位獲獎的法國人，知名著作如「一絲惡意」和「蜜月」等。

●2015年：白俄羅斯女作家亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）

亞歷塞維奇既是作家，也擔任多年新聞記者，是史上第14位女性文學獎得主，她曾寫下蘇聯時期和1991年蘇聯解體的時代悲劇，包括二戰、阿富汗戰爭，也曾編寫劇本並替紀錄片編寫電影劇本，知名著作包括「烏托邦之聲」系列作品。

●2016年：美國詩人歌手巴布狄倫（Bob Dylan）

巴布狄倫是美國搖滾民謠詩人，也是首位獲得諾貝爾文學獎歌手得主，令許多觀察家跌破眼鏡。巴布狄倫過去曾獲葛萊美獎、金球獎。

●2017年：日裔英籍作者家石黑一雄

出生日本的石黑一雄，自幼隨家人遷往英國，以英文寫作，無論是作品或生涯都與日本關聯不大。知名小說「長日將盡」改編成電影，由安東尼霍普金斯主演。

●2018年：波蘭女作家朵卡萩（Olga Tokarczuk）

負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院捲入性醜聞，2018年的文學獎暫停，延至2019年才宣布由朵卡萩獲獎，她不僅是首位贏得這個獎項的波蘭作家，也是第15名獲得這項殊榮的女性，最知名小說為「太古和其他的時間」。

●2019年：奧地利小說家漢德克（Peter Handke）

漢德克是詩人，也是小說家及劇作家，是成為二戰後歐洲最有影響力的作家之一，曾於2016年批評諾貝爾文學獎頒給巴布狄倫是個錯誤。代表作包括劇本「冒犯觀眾」、小說「守門員對點球的焦慮」，以及電影「錯誤的舉動」、「欲望之翼」等。

●2020年：美國女詩人葛綠珂（Louise Gluck）

葛綠珂是耶魯大學英文系教授，是諾貝爾文學獎過去10年來第4位女性得主，她經常從神話和經典素材汲取靈感，作品多環繞孤獨、心靈創傷、家族關係等主題，知名作品包括「第一個孩子」、「艾奇里斯勝利」、「野鳶尾」等。

●2021年：坦尚尼亞作家古納（Abdulrazak Gurnah）

古納是史上第5位獲得諾貝爾文學獎的非裔作家，1960年代曾流亡英國，作品多帶有殖民、難民議題色彩，知名作品包括「天堂」、「承諾」等。（編輯：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111006