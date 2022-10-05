諾貝爾化學獎3名得主 女性學者曾獲邀中研院講座

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊、丹麥學者梅爾達爾及美國學者夏普里斯在「點擊化學與生物正交化學」的成就共享殊榮，女性得主柏托齊2007年獲中研院邀請來台。

瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）今天在斯德哥爾摩卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）宣布，2022年諾貝爾化學獎由美國史丹佛大學教授 柏托齊 柏托齊小檔案 柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）1966年出生於美國。 經歷： 1993年在美國加州大學伯克利分校獲得博士學位

美國史丹佛大學教授

2022年獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Carolyn R. Bertozzi）、丹麥哥本哈根大學教授 梅爾達爾 梅爾達爾小檔案 梅爾達爾（Morten Meldal）1954年生於丹麥。 經歷： 1986年獲得丹麥技術大學博士學位

哥本哈根大學教授

2022年獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Morten Meldal）與美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）學者 夏普里斯 夏普里斯小檔案 夏普里斯（K. Barry Sharpless）1941年生於美國費城。 經歷： 1968年獲得史丹佛大學博士學位

美國斯克里普斯研究院教授

2001年獲得諾貝爾化學獎

2022年再度獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （K. Barry Sharpless）共同獲得。

台灣科技媒體中心晚間邀請中央研究院化學研究所副所長暨研究員陳榮傑、陽明交大應化系吳彥谷等人分享其研究。其中81歲的夏普里斯更是繼2001年之後二度獲得諾貝爾獎，台灣學者都肯定其貢獻。

陳榮傑說，夏普里斯二度獲獎，成為史上第5位達此成就的學者，他發現官網上還曾放了「瑪里．居禮」（居禮夫人）的照片，其是第一個兩度獲得諾貝爾獎者，暗示了夏普里斯會第二度得獎。

他並說，此研究成果將化學分子連結到細胞，且可在水中進行，不像一般要在有機溶劑裡進行，且很快的取得反應資訊，可應用到醫藥等領域。

他也分享，其中女性得主柏托齊在2007年獲中研院化學所陳長謙院士講座邀請並受獎，當年12月底來台演講。

吳彥谷說，此研究成果追求更有效率、更少毒性。中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏也肯定應用性廣。

清華大學化學系教授陳建添說，夏普里斯會鼓勵年輕人做研究不要好高騖遠，鎖定有興趣的東西深入了解，不要只做表面，這是他比較成功的地方，5年前就被預測他會再次得獎。（編輯：張芷瑄）1111005