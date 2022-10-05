諾貝爾化學獎美國丹麥3學者獲殊榮 夏普里斯2度得獎

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2022年諾貝爾化學獎由美國學者柏托齊（左起）、丹麥學者梅爾達爾、美國學者夏普里斯共享殊榮。（圖取自Nobel Prize YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥學者梅爾達爾（Morten Meldal）、美國學者夏普里斯（K. Barry Sharpless）共享殊榮，其中夏普里斯2001年就曾獲得諾貝爾化學獎，本次為二度獲獎。

昨天公布的諾貝爾物理學獎由法國學者艾斯佩特（Alain Aspect）、美國學者柯羅瑟（John Clauser）、奧地利學者吉林哲（Anton Zeilinger）共享殊榮，他們因為在量子力學領域的進展而獲獎。

文學獎預定明天出爐，萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉，這是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放這些款項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111005

諾貝爾化學獎得主夏普里斯2006年曾來台演講。（中央社檔案照片）