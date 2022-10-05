2022諾貝爾化學獎授予點擊化學研究 貢獻藥物發展

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊、夏普里斯和丹麥學者梅爾達爾以在「點擊化學與生物正交化學」的研究獲殊榮，台灣學者肯定有高效率化學反應，對藥物貢獻大。

瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）今天在斯德哥爾摩卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）宣布，2022年諾貝爾化學獎由美國史丹佛大學教授柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥哥本哈根大學教授梅爾達爾（Morten Meldal）與美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）學者夏普里斯（K. Barry Sharpless）共同獲得。

台灣科技媒體中心晚間邀請中央研究院化學研究所副所長暨研究員陳榮傑、陽明交大應化系教授吳彥谷等人分享其研究。

陳榮傑說，夏普利斯在2001年得獎是因為發展出不對稱環氧化反應，而今年再度得獎的研究成果將化學分子連結到細胞，且可在水中進行，不像一般要在有機溶劑裡進行，且很快的取得反應資訊，在細胞中操作非常有效，可應用到醫藥等領域。

他並說明，在2001年由夏普利斯研究發展出了點擊化學，在疊氮化合物（Azide Compound） 與炔烴化合物（alkynyl group）加入銅催化劑後，可以在較為溫和的條件下反應，並且可以大幅提升反應速率與產率；他在有機催化、點擊化學兩個領域都做得很好。

中央研究院生物化學研究所研究員林俊宏表示，夏普利斯先前曾在2001年因不對稱催化反應，獲得諾貝爾化學獎，在藥物化學的應用上有很大的貢獻，這次二度獲獎；而今年諾貝爾化學獎頒給點擊化學，可在生物系統上選擇性的標定特定分子，除此之外，點擊化學能夠在短時間內產生很大的分子資料庫，作為藥物篩選，對現在的藥物發展很重要。

林俊宏說明，柏托齊主要將點擊化學大量應用於生物系統上，她的另一貢獻是改良了夏普利斯發展的點擊化學，反應使用銅做催化，在常溫常壓下，可得到相當高的產率，只是難免仍有些缺點，例如銅及銅離子對生物具有毒性，而柏托齊增強反應性，在沒有銅存在下仍可進行點擊化學反應。

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陳榮傑指出，柏托齊的貢獻是延伸點擊化學的方法，開啟後續的應用，對於現在的癌症治療、醣類疫苗研發等都有貢獻。

吳彥谷則提到，分子化合物非常非常的小，化學家就在這些肉眼看不到的化學分子中做組裝，透過更好的合成方法增加反應效率，從簡單的起始物開始建構更有價值的分子化合物；今年的諾貝爾化學獎，是肯定發展新穎有機化學方法的影響力與貢獻，此研究成果追求更有效率、更少毒性。（編輯：林治平）1111005