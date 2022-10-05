點擊化學與生物正交化學成就助藥物開發 3學者共獲諾貝爾獎

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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊、丹麥學者梅爾達爾，以及美國學者夏普里斯在「點擊化學與生物正交化學」方面的成就共獲殊榮。

瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）今天在斯德哥爾摩卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）宣布，2022年諾貝爾化學獎由美國史丹佛大學教授 柏托齊 柏托齊小檔案 柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）1966年出生於美國。 經歷： 1993年在美國加州大學伯克利分校獲得博士學位

美國史丹佛大學教授

2022年獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Carolyn R. Bertozzi）、丹麥哥本哈根大學教授 梅爾達爾 梅爾達爾小檔案 梅爾達爾（Morten Meldal）1954年生於丹麥。 經歷： 1986年獲得丹麥技術大學博士學位

哥本哈根大學教授

2022年獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Morten Meldal）與美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）學者 夏普里斯 夏普里斯小檔案 夏普里斯（K. Barry Sharpless）1941年生於美國費城。 經歷： 1968年獲得史丹佛大學博士學位

美國斯克里普斯研究院教授

2001年獲得諾貝爾化學獎

2022年再度獲得諾貝爾化學獎 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （K. Barry Sharpless）共同獲得。

其中81歲的夏普里斯更是繼2001年之後二度獲得諾獎，成為史上第5位達此成就的學者。

諾貝爾委員會表示，2022年諾貝爾化學獎的宗旨在於讓困難的過程變得更容易。夏普里斯和梅爾達爾為點擊化學（click chemistry，或譯鍵擊化學）奠定了基礎，概念是將兩種有機小分子快速且有效地結合在一起。

柏托齊則是讓點擊化學應用於一個新的層面，在活的生物體中加以利用。

評審團在聲明中表示，點擊化學「是一種優雅且有效率的化學反應，如今已被廣為應用」。

聲明指出：「點擊化學被應用於藥物開發、繪製DNA圖譜，以及用於創造更符合用途的材料。」

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，3名化學獎得主將平分獎金，並於12月10日於斯德哥爾摩舉辦的典禮上，由瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）頒發獎項。

這些獎金源自於瑞典發明家、諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產。他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。

接下來，文學獎預定6日出爐，萬眾矚目的和平獎將於7日揭曉。經濟學獎則將於10日壓軸公布，為2022年諾貝爾頒獎季劃下句點。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111005