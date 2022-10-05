二度摘諾貝爾桂冠 美國學者夏普里斯史上第5人

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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）曾經於2001年獲頒諾貝爾化學獎的美國學者夏普里斯，今天第二度獲此殊榮。他也成為第5位兩度獲頒諾貝爾獎的個人。

2022年諾貝爾化學獎今天揭曉，由美國學者柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、夏普里斯（K. Barry Sharpless）、丹麥學者梅爾達爾（Morten Meldal）在「點擊化學與生物正交化學」方面的成就共獲殊榮。

瑞典皇家科學院表示，2022年諾貝爾化學獎的宗旨在於讓困難的過程變得更容易。夏普里斯和梅爾達爾為點擊化學（click chemistry，或譯鍵擊化學）奠定了基礎，概念是將兩種有機小分子快速且有效地結合在一起。

評審團表示，點擊化學「是一種優雅且有效率的化學反應，如今已被廣為應用」。聲明指出：「點擊化學被應用於藥物開發、繪製DNA圖譜，以及用於創造更符合用途的材料。」

現年81歲的夏普里斯於21年前就因在手徵性催化反應方面的研究，而與另外兩位科學家共同獲得2001年諾貝爾化學獎。

瑞典皇家科學院當時在褒揚狀中說：「這3位得獎人開啟了全新的研究領域，使具有新特性的分子和物質得以合成…如今他們的基礎研究成果已被運用在一些藥品的工業合成物中，比如抗生素、消炎藥和心臟病藥等。」

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在夏普里斯之前，曾經兩度摘諾貝爾桂冠殊榮的個人包括波蘭裔法國籍的瑪里．居禮（Marie Curie）贏得1903年物理獎和1911年化學獎；美國的巴丁（John Bardeen）1956、1972年獲物理學獎；英國的桑格（Frederick Sanger）1958、1980年獲化學獎；美國的鮑靈（Linus Pauling）則贏得1954年化學獎和1962年和平獎。

另外，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）曾贏得1954和1981年和平獎。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111005