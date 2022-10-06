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諾貝爾文學獎 法國作家安妮‧艾諾獲殊榮

2022/10/6 19:04（10/6 19:10 更新）
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法國作家艾諾獲2022年諾貝爾文學獎。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
法國作家艾諾獲2022年諾貝爾文學獎。（圖取自twitter.com/NobelPrize）
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（中央社斯德哥爾摩6日綜合外電報導）2022年諾貝爾文學獎今天揭曉，由法國女作家安妮‧艾諾（Annie Ernaux）獲得殊榮。

去年諾貝爾文學獎得主是1960年代起流亡英國的坦尚尼亞小說家古納（Abdulrazak Gurnah），是史上第5位獲得這項殊榮的非裔作家，獲獎原因是「對殖民主義的影響，以及身陷不同文化與大陸間深淵的難民命運，展現毫不妥協且極富同情心的洞察力」，名著有「天堂」（Paradise）與「海邊故事」（By the Sea，暫譯）。

今年諾貝爾獎項由3日公布的醫學獎揭開序幕，接著物理學獎和化學獎分別於4日和5日出爐，萬眾矚目的和平獎將於明天揭曉，這是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項。經濟學獎則將在10日壓軸公布，為今年諾貝爾頒獎季劃下句點。

諾貝爾獎每個獎項都將給予得主1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）現金，將於12月10日發放。獎金來自瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）留下的遺產，他在1895年去世前立下遺囑，將遺產用於創立諾貝爾獎。（譯者：張正芊）1111006

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