諾貝爾文學獎6日揭曉 日媒關注村上春樹與多和田葉子

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諾貝爾文學獎將於6日晚間揭曉，近來年年被點名的村上春樹（左）及有機會成為首位獲獎亞洲女作家的多和田葉子（右）受日媒矚目。（共同社）

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（中央社東京6日綜合外電報導）諾貝爾文學獎將於今晚揭曉。日本讀賣新聞介紹被看好獲獎的矚目作家，關於日本部分，包括近來年年被點名的村上春樹及有機會成為首位獲獎亞洲女作家的多和田葉子。

73歲的 村上春樹 村上春樹小檔案 1949年1月12日出生於日本京都府，在神戶長大，後來搬到東京，1968年進入早稻田大學第一文學部戲劇系就讀。1971年與高橋陽子結婚，與妻子經營小型爵士酒吧。1975年才從早稻田大學畢業。

1979年憑藉出道作「聽風的歌」獲群像新人文學獎，新穎文風被譽為日本「80年代文學旗手」。此後發表了「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」、「1Q84」多部暢銷作。作品被譯成50多種語言，在國際獲得好評且大受歡迎。他也有非小說作品，如1995年「沙林毒氣事件」後，村上春上訪問數十位受害者寫成「地下鐵事件」。

作品獲獎無數，包括曾獲芥川獎、野間文藝新人獎、讀賣文學獎、耶路撒冷獎、安徒生文學獎、卡夫卡文學獎。

經典作品：1979 聽風的歌、1982 尋羊冒險記、1985 世界末日與冷酷異境、1987 挪威的森林、1988 舞舞舞、1994 發條鳥年代記、2002 海邊的卡夫卡、2009 1Q84 看更多 關閉 1949年出生於日本京都市，早稻田大學畢業後，1979年以作品「聽風的歌」在文壇出道，接著又陸續出版不少獲獎的人氣作品。

報導指出，村上曾經歷日本1960年代學生運動，當時的村上跟社會保持距離，從「挪威的森林」等作品中，可以看到他對愛、喪失及都會孤獨的描繪。

不過，有別於之前給人對社會不抱關心的感覺，村上在經歷日本阪神大地震及奧姆真理教事件後，寫下非虛構文學作品Underground（中譯地下鐵事件），強化對社會參與。

村上2006年獲得卡夫卡獎（Kafka prize）、2009年獲得耶路撒冷獎等，接連在國際文壇獲獎，作品被翻譯超過50種以上語言。

不過，有說法認為諾貝爾文學獎對人氣作家的評價很嚴格，這點對村上獲獎的影響難料。

從2006年起一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎的村上，到2021年止已「陪榜」16年，今年能否如願摘下文學獎桂冠令外界相當關注。

62歲的多和田葉子1960年出生日本東京都，22歲早稻田大學畢業後就前往當時的西德發展。1991年在文壇出道後，1993年獲得日本芥川賞，之後也陸續獲得日本各大文學獎項。

值得一提的是，多和田2018年時以小說「獻燈使」，獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學類獎項。

多和田大學畢業後移居德國至今已40年，不斷用日文、德文創作，提倡「離開自己的母語」，且不光是國境與語言，應該嘗試突破束縛人類的所有壁壘。

多和田在海外評價很高，在COVID-19疫情爆發前曾旅行世界各地。她的創作領域相當廣泛，包括詩集與劇本等，也長年跟鋼琴家合作演出，致力各式各樣的語言表現方式，開創文字所擁有的新可能性，但不知這樣的獨特風格能否獲得主辦單位青睞。

諾貝爾文學獎至今尚未有亞洲女性獲獎，也讓多和田備受期待。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111006