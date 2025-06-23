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巴基斯坦推薦川普角逐和平獎 翌日便譴責對伊朗動武

2025/6/23 18:46
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（中央社伊斯蘭馬巴德22日綜合外電報導）巴基斯坦昨天才表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，以表彰他協助解決印度與巴國衝突所付出的努力。但不到24小時內，巴基斯坦今天便轉而譴責川普對伊朗動武。

美聯社報導，印控克什米爾（Kashmir）今年4月發生遊客屠殺事件後，南亞兩國印度與巴基斯坦間關係急劇惡化。接下來數週，這兩個擁有核武的仇敵互相攻擊，瀕臨戰爭邊緣，直到美國主導的密集外交斡旋才促成停火，川普自認居功厥偉。

巴基斯坦政府昨晚在社群平台X發布熱情洋溢的訊息，宣布正式提名川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），並且讚揚這是因為他的「果斷外交干預和關鍵領導力」。

但不到24小時內，巴基斯坦政府便譴責美國攻擊伊朗，稱這次攻擊「嚴重違反國際法」和國際原子能總署（IAEA）規約。

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巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）今天與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話時表達了他的擔憂，因為美國的轟炸是針對受到IAEA保障監督的設施。

巴基斯坦與伊朗關係密切，支持伊朗對以色列的攻擊，並稱伊朗擁有自衛權。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140623

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