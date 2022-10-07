新聞自由路遙 2021諾貝爾和平獎得主仍水深火熱

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）獲頒諾貝爾和平獎，往往能為致力於和平與人權的民間運動分子或國際組織提供動力，爭取到更多機會，讓他們所奮鬥的事業獲得重視，但事情並非總是如此。

美聯社報導，俄羅斯的穆拉托夫（Dmitry Muratov）和菲律賓的瑞薩（Maria Ressa）兩位新聞工作者去年獲頒諾貝爾和平獎，理由是他們「捍衛言論自由的努力，而這是民主及持久和平的先決條件」。

但對兩人來說，過去一年並不容易。他們一直在為各自新聞組織的存續奮鬥，無懼政府要他們噤聲的種種手段。

● 俄羅斯「新報」總編輯穆拉托夫

長年效力「新報」（Novaya Gazeta）的穆拉托夫見證，俄國今年2月24日揮軍入侵烏克蘭後，俄國獨立媒體的處境每況愈下。

開戰一週後，俄國實施新法，若有人發表貶損俄軍的資訊，或被認定為「假消息」，可判處最重15年徒刑。新法頒布後，「新報」就從網站上移除了許多關於戰爭的報導。

在俄羅斯媒體監管機關2度警告後，「新報」最終於3月28日宣布在戰爭期間停止出刊。但「新報」新聞工作者組成團隊，在國外開展一項名為「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）的新計畫。

自1993年「新報」創刊以來，穆拉托夫一直在重重挑戰的時期維持公司營運。「新報」雖獲得讚譽，卻也因為針對侵犯人權和貪腐的批判性報導及調查在國內樹敵無數，已有6名記者遭到殺害。

今年4月，穆拉托夫在首都莫斯科搭火車準備前往薩馬拉（Samara）時，一名男子將紅色油漆倒在他身上，導致他的雙眼灼傷。他說，這名男子大喊：「穆拉托夫，這是為了我們的壯丁幹的！」

「新報」也不得安寧。今年9月，法院同意俄國媒體監管機構的請求，吊銷了「新報」發行許可。

● 菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩

瑞薩和她2012年參與創立的新聞網站Rappler在菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掌權期間遭遇法律困境，在杜特蒂6月30日結束動盪的6年任期後，情況也未緩解。許多運動人士將杜特蒂執政時期視為這個民主國家的人權災禍。

Rappler是最嚴厲批評杜特蒂殘暴掃蕩非法毒品政策的媒體之一。杜特蒂的掃毒行動造成數以千計下游販毒嫌疑人喪命，導致國際刑事法庭（International Criminal Court）調查是否涉及危害人類罪。

在杜特蒂掌權的大部分時間裡，瑞薩和讀者漸多的Rappler都在對抗網站下架及她本人入獄的一連串官司威脅。

就在杜特蒂下台前2天，政府的企業監管機關維持了一項吊銷Rappler營運許可的決定，理由是這家新興媒體允許外國投資人行使控制權，違反了憲法禁止外國控制本國媒體的規定；Rappler曾對此說法提出質疑。

Rappler採取行動對抗關閉網站的命令，並告訴旗下員工：「對我們來說一切如常。我們會適應、調整、生存並茁壯。」

約一週後的7月間，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）剛就任總統頭幾天，馬尼拉上訴法院在另一起訴訟中維持了認定瑞薩和一名前Rappler記者犯下網路誹謗罪的定罪判決，並對兩人處以長達6年8個月又20天的更長刑期。

這項裁決促使挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）做出回應，主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）說，此事「凸顯了自由、獨立、基於事實的新聞的重要性，而這樣的新聞有助於防止濫權、謊言和戰爭宣傳」。

2022年諾貝爾和平獎得主將於7日在挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111007