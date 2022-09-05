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俄國僅存主要獨立媒體新報 遭法院吊銷印刷版執照

2022/9/5 19:21
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯法院今天吊銷國內僅存主要獨立媒體新報（Novaya Gazeta）的印刷版媒體執照，實質上禁止該出版物在俄國境內營運。

法新社報導，俄羅斯主要獨立媒體新報今天表示，法院已吊銷其印刷版執照。新報在社群媒體上指出：「莫斯科巴斯曼（Basmanny）地方法院已吊銷新報的印刷版登記許可證。」

新報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）在法院外表示，這項裁決是「一項政治打擊工作，沒有絲毫法律依據」。他指出，新報將會上訴。

新報自1993年創立以來一直是俄國媒體界中堅力量，由已故蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）使用他的諾貝爾和平獎獎金資助，即便在俄國新聞自由日漸倒退時，新報仍開闢了一個利基市場，成為俄國首要調查報導媒體。

穆拉托夫營運下的新報對俄羅斯政府直言不諱，是俄國少數還願意挑戰官方立場的媒體之一。他去年曾與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）共同獲得諾貝爾和平獎。

俄羅斯在入侵烏克蘭後，通過法律嚴格審查關於這場衝突的報導，新報因為違反這項新通過的法律遭到警告，已於今年3月暫停在俄國營運。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110905

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