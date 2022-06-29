更多編輯台推薦新聞：
國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月起自備杯買飲料享優惠 星巴克省10元最多
首頁 / 國際

諾貝爾獎得主：菲國政府令新聞網站Rappler停業

2022/6/29 10:39（6/29 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）菲律賓總統當選人小馬可仕就職前一天，諾貝爾和平獎得主、新聞網站Rappler執行長瑞薩說，馬尼拉當局將維持之前的決定，勒令Rappler停業。

瑞薩（Maria Ressa）於夏威夷時間28日在美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議發表談話時，做上述表示。

Rappler發表聲明說：「這對我們來說一切照舊，因為我們認為，未經法院批准，這不會立即執行。 我們將適應、調整、存活且發展。」

Rappler表示，菲律賓證券交易委員會（SEC）在6月28日的命令中，確認了它先前的決定，將撤銷Rappler公司和Rappler控股公司的公司註冊文件。「律師通知我們，這項裁決證實了Rappler將被停業。」

聲明表示：「我們有權對這項決定提出上訴，也將這樣做，尤其因為這項（證券交易委員會的）程序非常不合常規。」

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓證券交易委員會證實這項消息，稱Rappler處於大眾媒體業，根據憲法和總統令，所有權和管理權須限制在菲律賓公民手中。Rappler違反上述規定，「公司註冊和監督部門特此指示，撤銷在委員會的記錄和系統中的Rappler公司和 Rappler控股公司的公司註冊證書」。

菲律賓於5月9日舉行總統大選，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）獲得近6成選民支持，壓倒性勝出，並將於明天就職。瑞薩5月8日接受中央社專訪時說，小馬可仕選前就操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，菲律賓媒體的未來恐怕將危在旦夕。

然而，小馬可仕還沒上任，Rappler恐怕就要面臨停業的命運。

瑞薩和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）因致力捍衛言論自由，去年獲頒諾貝爾和平獎。（編輯：高照芬）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族