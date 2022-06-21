助烏克蘭受難兒童 諾貝爾獎章拍賣金額創新猷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸21日綜合外電報導）俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫拍賣他的諾貝爾和平獎獎章，以造福俄烏戰爭中流離失所的兒童。結果拍賣金額達1.035億美元（約新台幣30.743億元）天價，打破過往相關拍賣紀錄。

法新社報導，在傳統拍賣公司（Heritage Auctions）20日於紐約舉辦的拍賣會上，1名身分不詳的競標者透過電話標下這枚獎章。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）2021年與菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）一起獲頒150公克重、18K金的獎章，表彰其「為維護言論自由所做的努力」。

20日的拍賣收益遠遠超過2014年諾貝爾獎章拍賣創下的476萬美元紀錄。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書長紐爾斯塔特（Olav Njolstad）告訴法新社，穆拉托夫曾事先諮詢委員會，確認委員會支持他出售獎章的決定，讓收益能惠及烏克蘭兒童和難民。

紐爾斯塔特透過電郵表示：「這是一個崇高的目的．我們恭喜他的拍賣結果順利，也希望這筆援助金能到達最需要的人手中。」

在過去的120年裡，諾貝爾獎已授予975個個人和組織，以表彰他們在和平、文學、醫學、物理、化學以及自1969年以來在經濟學領域取得的成就。

回顧歷史，拍賣會上最便宜的諾貝爾獎章可能是1926年頒給法國總理兼外交部長白里安（Aristide Briand）的獎章。他因在1925年促成簽署「羅加諾公約」（Locarno treaty）而獲和平獎。該公約確定一次世界大戰後的德國、法國和比利時邊界。

2008年，他的獎章以1萬2200歐元（1萬2870美元）廉價賣給法國1間民俗博物館，7年後，獎章被身分不明的小偷盜走。

在2010年代，數枚物理、化學和經濟學獎章以30萬至40萬美元的價格出售。

在20日的拍賣會前，諾貝爾醫學獎獎章的拍賣價格最高。

因共同發現DNA結構而獲得1962年醫學獎的美國「DNA之父」華森（James Watson）於2014年12月拍賣獎章，並獲得476萬美元。

華森的獎章之所以賣出天價，可能與他的爭議性言論有關。2007年，他在一次採訪中公開暗示，非洲人智商較低，引發排山倒海批評聲浪。

此後，買下獎章的俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）將獎章歸還給華森，感謝他的開創性研究。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110621