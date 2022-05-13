澤倫斯基簽名球150萬拍出 部分收益捐烏克蘭難民

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（中央社波士頓12日綜合外電報導）一顆有烏克蘭總統澤倫斯基親筆簽名的棒球，在拍賣會上以超過5萬美元（約新台幣150萬元）的價格拍出。這項拍賣的部分收益，將捐給因俄羅斯入侵而流離失所的烏克蘭人。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國波士頓拍賣公司RR Auctions表示，這顆勞林斯（Rawlings）的美國職棒大聯盟MLB用球的得標價，超出他們預估的3倍以上。

RR Auctions將把這次拍賣獲得的1萬5000美元分潤捐出。賣家凱普蘭（Randy Kaplan）的獲利並未公開，但他將把部分收益捐給國際非營利組織Americares。

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那顆球上有澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）用黑色氈尖筆以烏克蘭文西里爾字母（Cyrillic）和拉丁文簽下的名字，並附上有烏克蘭駐聯合國大使葉利琴科（Volodymyr Yelchenko）署名的信。

凱普蘭是著名的藏家，他蒐藏的是有世界領導人簽名的棒球，且他很少將他這些珍貴的蒐藏拿出來拍賣。得標者希望保持匿名，但RR Auctions稱其為「來自中西部的藏家」，且樂於將部分資金用於烏克蘭的援助工作。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110513