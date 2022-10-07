歐洲44國聯合挺烏 俄烏白俄人權領袖組織獲和平獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）歐洲各國領袖為「歐洲政治共同體」召開首次峰會，有44國譴責俄羅斯對烏克蘭侵略。與此同時，2022年諾貝爾和平獎揭曉，由白俄羅斯人權領袖以及俄、烏各一個人權組織共同獲獎。

●歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄挺烏

歐洲各國領袖在捷克布拉格為「歐洲政治共同體」（European Political Community）首次峰會齊聚一堂，其中烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲歐洲提供更多支援。

「歐洲政治共同體」成立宗旨是在俄羅斯侵略的威脅下，將歐洲國家團結起來。首次峰會在布拉格城堡（Prague Castle）舉行，從歐洲東南部的高加索地區到西北部的冰島，有44國領袖出席，包括27個歐盟成員國和17個其他歐洲國家。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未受邀，會議卻在他的陰影下召開，討論也都集中在他下令入侵烏克蘭所造成的經濟和安全動盪。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「我們展現了44個歐洲國家的團結，44國非常明確地表達對俄羅斯發起戰爭的譴責，以及對烏克蘭的支持。」

●諾貝爾和平獎 白俄人權領袖及俄烏組織同獲殊榮

2022年諾貝爾和平獎揭曉，今年得主包括一名個人及兩個組織，由白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）共同獲獎。

得獎原因為他們多年以來致力提倡對權力進行批判並且保護公民的基本權利，同時，在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力方面的努力令人矚目。他們共同展現公民社會對和平與民主的重要性。

挪威諾貝爾委員會表示，畢亞利亞茨基是1980年代中期，白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。

獲獎的兩個人權組織分別來自目前交戰的俄羅斯與烏克蘭。

俄羅斯人權組織「紀念」成立於1987年，目的是希望當年遭到蘇聯共產黨壓迫的受害者永不會被遺忘，組織宗旨是藉由面對過去罪行，以避免新的罪行發生。

烏克蘭的「公民自由中心」於2007年在基輔成立，目的是提倡烏克蘭的人權與民主，強化烏克蘭公民社會，並向當局施壓，使烏克蘭發展為一個健全的民主體制。

●蒲亭生日前夕 澤倫斯基：烏軍再收復500平方公里

澤倫斯基表示，烏軍正迅速收復更多領土，尤其是在南部地區。在蒲亭生日前夕，俄軍將領因戰爭失利，罕見地面臨公眾撻伐。

路透社報導，蒲亭7日過70歲生日。澤倫斯基表示，烏克蘭部隊光是本月就已收復南部赫松州（Kherson）超過500平方公里領土，以及數十處村落。

他說：「在烏東地區也有捷報。我們總有一天也會報告在（烏克蘭東南部）札波羅熱州（Zaporizhzhia）、在那些仍被占領者控制的地區取得勝利。」

●蒲亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

蒲亭過70歲生日，北韓領導人金正恩本週致上「粉碎美國挑戰和威脅」祝福，兩個被排斥國家深化關係有跡可循。學者認為，兩國可能回復冷戰時期「準同盟關係」。

據分析，北韓公開力挺俄羅斯侵略烏克蘭，成為極少數承認烏克蘭分離主義地區獨立地位的國家之一。俄羅斯宣告併吞烏克蘭4州後，北韓本週也表達支持。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）國際關係教授魯金（Artyom Lukin）近期在美國智庫「北緯38度」（38 North）的報告中寫道：「莫斯科在烏克蘭的『特別軍事行動』已經開啟新的地緣政治現實，也就是克里姆林宮和北韓可能日益緊密，甚或達到恢復冷戰時期那種準同盟關係的程度。」

魯金還提到，值得注意的是，北韓已經開始以「戰術和戰略合作」的新用語來形容對俄關係。

●俄羅斯併吞烏克蘭4州 歐盟祭第8輪制裁

歐洲聯盟對俄羅斯實施新一波制裁，將30人與7個實體增列黑名單中，並擴大進出口禁令，理由是俄羅斯吞併烏克蘭4州。

這些措施在歐盟官方行政專刊上公布後生效，也對俄羅斯運送世界各地的原油價格上限指明方向，但仍待七大工業國集團（G7）內部制定細節後才會實施。

歐盟黑名單中增列30人和7個實體，包括歌手奇切里娜（Yulia Chicherina）和拉斯托格夫（Nikolay Rastorguev），以及其他被視為支持戰爭的「宣傳」藝術家。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1111007