學者：柏南奇祭量化寬鬆擋金融海嘯 讓學問跳脫象牙塔

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（中央社記者張璦台北10日電）2008年金融危機期間擔任美國聯準會（Fed）主席的柏南奇獲頒諾貝爾經濟學獎，台灣學者指出，柏南奇將1930年代經濟大蕭條的研究成果，在2008金融海嘯時付諸實踐，祭出量化寬鬆政策、在短期內緩解危機，讓學問不僅限於象牙塔。

2022年諾貝爾經濟學獎今天揭曉，由前美國聯準會主席 柏南奇 柏南奇小檔案 柏南奇（Ben Bernanke）1953年出生於美國喬治亞州奧古斯塔。 經歷： 1979年取得美國劍橋麻省理工學院博士

美國華盛頓特區布魯金斯研究所經濟研究員

2002-2005年擔任美國聯準會理事

2006-2014年擔任美國聯準會主席

2022年諾貝爾經濟學獎得主 資料來源：諾貝爾獎官網、Fed官網 看更多 關閉 （Ben Bernanke）及美國學者 戴蒙 戴蒙小檔案 戴蒙（Douglas W. Diamond） 出生：1953年 經歷： 1980年取得耶魯大學博士

芝加哥大學布斯商學院傑出教授

2022年諾貝爾經濟學獎得主 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Douglas W. Diamond）和 迪布維格 迪布維格小檔案 迪布維格（Philip H. Dybvig） 出生：1955年 經歷： 1979年取得耶魯大學博士

華盛頓大學奧林商學院教授

2022年諾貝爾經濟學獎得主 資料來源：諾貝爾獎官網 看更多 關閉 （Philip H. Dybvig）共同獲獎。

柏南奇、戴蒙及迪布維格大幅提升人類對銀行經濟作用的理解，特別是銀行在金融危機期間扮演的角色；他們研究的一項重大發現在於，避免銀行倒閉為何至關重要。

柏南奇曾分析1930年代的經濟大蕭條（Great Depression），還說明銀行擠兌如何成為導致大蕭條加劇及長期持續的決定性因素；一旦銀行倒閉，關於借款人的重要資訊很可能遺失，且難以快速重建。因此，社會將儲蓄引導至生產性投資的能力也會被嚴重削弱。

台經院六所所長吳孟道接受電訪時表示，過去諾貝爾經濟學獎偏重頒給理論創建，但理論不見得能應用於實務；柏南奇長年研究經濟大蕭條，除擁有學術成就，亦將研究應證到實務上，他祭出的量化寬鬆（quantitative easing）政策確實在2008年緩解金融危機，「讓學問不只是在象牙塔裡面」。

吳孟道指出，柏南奇有「直升機」（Helicopter Ben）外號，其過去立場為，遭逢經濟危機時，政府適時從直升機上大量撒錢，提供市場流動性，以避免經濟萎縮的更厲害。

吳孟道表示，此作法也讓不少人質疑，美國有無權力執行「大撒錢」貨幣政策，原因是許多國家以聯準會馬首是瞻、會跟進決策，而量化寬鬆具外溢效應，印出來的鈔票會往全世界跑，將衍生出他國資產泡沫和金融市場波動等問題。

吳孟道指出，儘管世人對柏南奇量化寬鬆褒貶不一，但從現在回看2008年，短期來說，量化寬鬆確實是成功的，不然當時經濟無法快速反轉向上；2020年COVID-19疫情爆發，現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）同樣延續量化寬鬆政策，但不可否認，這一操作長期會留下後遺症。

事實上，台灣中央銀行前總裁彭淮南，曾在柏南奇2015年來台時直接對柏南奇說，「你的QE（量化寬鬆）帶來很多副作用，讓我們很煎熬（suffer）」。

國立清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源接受電訪時指出，柏南奇將「所知、所學」應用到「所做」，學術上來講，他的獲獎將重新喚起學界對經濟史的重視。（編輯：林克倫）1111010