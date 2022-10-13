諾獎得主未獲中國西南財大續聘 網友諷有眼無珠

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（中央社台北13日電）2022年諾貝爾經濟學獎得主之一的美國學者迪布維格曾在中國西南財大任教10年，但這次得獎學校卻臉上無光，因為迪布維格去年未獲續聘，網友諷校方「有眼無珠」。

2022年諾貝爾經濟學獎近日揭曉，由前美國聯準會（Fed）主席柏南奇（Ben Bernanke）以及美國學者戴蒙（Douglas W. Diamond）和迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎。

其中迪布維格獲獎消息在中國引起關注，具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」12日發文稱，「西南財大有點虧，這是中國大學距諾獎最近的一次」。

「牛彈琴」文章指迪布維格是個中國迷，個人網頁上的自我介紹談到自己的興趣愛好時說，喜歡演奏爵士樂和藍調，以及演奏一些傳統樂器，如二胡，也喜歡太極、氣功、推手，且這位學者還在西南財經大學當了10年的金融研究院院長。

文章說長得像美猴王的他，很多照片和影片，都穿著唐裝，而且，據一些網友介紹，他很可能是成都女婿，還有一個微信號，中文綽號就是「大頑童」。

香港星島日報報導，迪布維格在2010年至2021年受聘於四川成都的西南財經大學金融研究院院長，期間獲中國政府「友誼獎」等榮譽。不少網友對西南財大發出感嘆，「如果再多請兩年，中國就獲諾獎了！」

中國網上有不少傳言說，迪布維格因為沒有通過考核，被學校解聘，網友紛紛據此諷刺西南財大「有眼無珠」。

不過，成都商報前記者的公眾號「城市的地得」稱，迪布維格所在的學院更像是智囊機構，不需考核。不續聘的主因可能是COVID-19疫情，「每次來中國，都需要漫長的隔離，這是一個美國人難以忍受的」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111013