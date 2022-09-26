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俄國揚言用核武 美國安顧問：將招致災難性後果

2022/9/26 01:32
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，如果俄羅斯針對烏克蘭動用核子武器，美國會做出果斷回應，且華府已經向莫斯科當局說明他們將面臨的「災難性後果」。

為了因應俄烏戰事，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於9月21日下令俄國進行第二次世界大戰以來的首次動員，並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，並非虛張聲勢。

蘇利文接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示：「如果俄羅斯跨越這條線，將帶給俄國災難性後果。美國則會果斷回應。」

蘇利文在今天談話中，並沒有描述美國計畫因應的種類形式，但透露美國已經在檯面下向莫斯科當局「更詳細說明了那代表什麼意思」。

他還說，美國一直跟俄國進行頻繁且直接的接觸，包括在過去幾天商討烏克蘭局勢及蒲亭的行動和威脅。

美國總統拜登（Joe Biden）也於21日在紐約的聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說，指責蒲亭罔顧後果無視禁止核武擴散的責任，且「公然對歐洲進行核子威脅」。（譯者：陳彥鈞）1110926

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