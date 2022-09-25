俄外長聯大發言砲火全開 批西方意圖摧毀俄羅斯[影]

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影片來源：United Nations

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天就烏克蘭戰爭嚴厲批評西方國家，他告訴聯合國，美國及其盟國正尋求「摧毀」俄羅斯。

法新社報導，拉夫羅夫在聯合國大會演講中說：「西方官方對俄羅斯的恐懼前所未見，其規模讓人嘖嘖稱奇。」

「他們不諱言要讓我們的國家遭受軍事失敗，也不掩飾摧毀和分裂俄羅斯的意圖。」

西方領導人連日譴責俄羅斯入侵烏克蘭之後，拉夫羅夫利用在聯大發言的機會，回擊以華盛頓為首對莫斯科的施壓。

他說，美國「正試圖把整個世界變成自己的後院」。

他還為昨天和今天在俄羅斯占領的烏克蘭地區舉行的公投辯護。

他在演說後的記者會上表示：「那些公投之後，俄羅斯當然會尊重多年來一直遭受新納粹政權虐待的人的意願表達。」

美國總統拜登和其他西方領袖認為公投是試圖以武力改變邊界，誓言永不接受「虛假」的公投結果。

當被問及俄羅斯是否有理由使用核武保衛烏克蘭被吞併的地區時，拉夫羅夫表示，俄羅斯領土，包括未來「進一步載入」俄羅斯憲法的領土，「受到國家的充分保護」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110925