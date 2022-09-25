更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
第77屆聯合國大會
新聞專題
第77屆聯合國大會1/50
首頁 / 國際

俄外長聯大發言砲火全開 批西方意圖摧毀俄羅斯[影]

2022/9/25 09:44（9/25 09:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：United Nations

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天就烏克蘭戰爭嚴厲批評西方國家，他告訴聯合國，美國及其盟國正尋求「摧毀」俄羅斯。

法新社報導，拉夫羅夫在聯合國大會演講中說：「西方官方對俄羅斯的恐懼前所未見，其規模讓人嘖嘖稱奇。」

「他們不諱言要讓我們的國家遭受軍事失敗，也不掩飾摧毀和分裂俄羅斯的意圖。」

西方領導人連日譴責俄羅斯入侵烏克蘭之後，拉夫羅夫利用在聯大發言的機會，回擊以華盛頓為首對莫斯科的施壓。

他說，美國「正試圖把整個世界變成自己的後院」。

他還為昨天和今天在俄羅斯占領的烏克蘭地區舉行的公投辯護。

他在演說後的記者會上表示：「那些公投之後，俄羅斯當然會尊重多年來一直遭受新納粹政權虐待的人的意願表達。」

美國總統拜登和其他西方領袖認為公投是試圖以武力改變邊界，誓言永不接受「虛假」的公投結果。

當被問及俄羅斯是否有理由使用核武保衛烏克蘭被吞併的地區時，拉夫羅夫表示，俄羅斯領土，包括未來「進一步載入」俄羅斯憲法的領土，「受到國家的充分保護」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110925

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國外長王毅重申對台立場 籲俄烏勿讓戰事擴散