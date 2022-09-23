華郵：美已私下警告俄若動核武後果嚴重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭因應俄烏戰事下達局部動員，甚至暗示必要時有動用核武可能。拜登政府一直私下警告莫斯科使用核武後果嚴重，但俄國若真動用，屆時如何應對恐令華府頭痛。

「華盛頓郵報」引述不具名美方官員披露，華府幾個月來一直在私下警告俄國高層動用核武的嚴重性，訊息著重總統拜登與高層幕僚過去公開表達的內容。官員表示，拜登政府通常就應對這種後果刻意保持「戰略模糊」，以讓克里姆林宮猜不透華府會如何相應。

美國國務院一直參與對莫斯科的私下聯繫，但由誰負責傳達、具體內容為何，美方官員諱莫如深。雖然暫時還不清楚蒲亭21日講完話後美方有無立即向對方傳達新訊息，但官員表示這類私下溝通近幾個月來沒斷過。

蒲亭21日當天除下達局部動員，也表示烏東、烏南俄佔區將公投併入俄國，他還強調俄國動用一切手段捍衛國土完整不容置疑，相關措辭被外界視為隱含提及會動用核武。

雖然美方官員說這並非蒲亭2月24日揮師入侵烏克蘭後第一次類似威脅，也沒跡象顯示俄國把核武戰備提升到可隨時攻擊，但華府「武器管制協會」（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）認為，各方須意識到當前已算幾十年來最接近核武衝突時刻，即便是有限核戰，後果也是毀滅性。

華郵認為，烏克蘭不是與美國間簽有防衛條約的盟國，若俄國在烏使用小型核武，拜登政府會很棘手。所有美國對俄的直接軍事回應都有可能變成美俄核戰，這是美方應對俄烏衝突決策頭號要避免的情境。

喬治城大學教授、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）「史考克羅戰略安全中心」（Scowcroft Center for Strategy and Security）所長奎尼克（Matthew Kroenig）主張，美方最佳應對選項是支持烏克蘭並對動用核武的俄軍單位實施有限常規打擊。

奎尼克說：「若俄軍在烏克蘭動用核武，美國可直接打擊這些俄軍單位，縝密設計成向俄方傳達－這並非全面核戰，只是一次有限的打擊。若你是蒲亭，你會怎麼回應？我不覺得他會馬上對美國發射核武。」

但華府仍有很多人覺得縱然只以有限常規打擊回應，也是魯莽之舉。卡內基國際和平研究所（Carnegie Institute）核子政策計畫主任艾克頓（James M. Acton）說美國沒理由現在就亮底牌，因為俄國還有包含地下核試等一堆牌可打，也沒跡象顯示蒲亭準備跨過紅線。（譯者：陳亦偉）1110923