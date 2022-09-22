俄羅斯徵召30萬大軍 專家解析蒲亭動員令打什麼算盤

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯軍隊本月在烏克蘭經歷重大挫敗後，總統蒲亭宣布局部動員以增兵。西方專家預測此舉只能拖延戰事，無法改變戰場平衡，但警告不要輕視他最新的核子威脅。

蒲亭（Vladimir Putin）發表全國演講時說，在基輔政權背後撐腰的西方強權直接威脅到俄羅斯的領土完整，並警告北大西洋公約組織（NATO），擁核的俄羅斯將動用軍械庫中的任何武器，對付他所稱的西方「核訛詐」（nuclear blackmail）。

昨天，烏東與烏南4個俄占區的親俄領導人宣布，他們計劃本週起舉辦所謂的入俄公投；克里米亞2014年就是透過類似公投併入俄羅斯。

但分析家表示，發布動員令對蒲亭而言是危險的政治舉動，因為國內的反戰聲浪日漸高漲，且俄羅斯的軍事動員結構也在過去10年間逐漸萎縮。

以下是英國廣播公司（BBC）對蒲亭局部動員令所做的分析整理：

● 蒲亭的動員令實際上代表什麼？

俄羅斯打算徵召約30萬後備軍人，這指的是曾受過軍事訓練及蒲亭所強調具備投入烏克蘭衝突所需專業技能的人，包括許多後備軍官，部分60歲以上的退役軍人也將被召回部隊。

理論上，俄羅斯可以動員約2500萬人入伍，但克里姆林宮尚未考慮這麼做。蒲亭與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）都強調，不會將義務役官兵送到烏克蘭作戰；蕭依古表示，為保衛長達1000公里的俄烏戰場前線，有必要徵召更多部隊。

這項動員令將執行數個月，蒲亭先前表示，俄羅斯準備好長期作戰。路透社報導，這是二戰以來俄羅斯首度發布動員，但在1980年代，克里姆林宮曾派出數以千計的義務役人員到阿富汗作戰，之後還派到車臣與北高加索。

在那些損失慘重的戰爭中，許多缺乏訓練的義務役官兵陣亡，這一次克里姆林宮則似乎急於想安撫民眾，避免加劇國內的反戰情緒。

俄烏衝突期間，在烏克蘭盧甘斯克地區一處廣告看板上顯示著親俄口號。（路透社）

● 俄羅斯軍力遠勝過烏軍嗎？

就人數而言，俄羅斯的軍隊規模勝過烏克蘭，但烏克蘭在戰場上的戰術及獲得西方精準武器支援後，縮小兩軍戰力差距。

今年2月，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭時，原先的部隊人數約有19萬人，頓巴斯地區（Donbas）也有數以千計的親俄戰士。隨戰事拉長，克里姆林宮祭出豐厚的現金獎勵大舉招兵，尤其貧困的西伯利亞與高加索地區，其中還包括身經百戰的車臣戰士。

俄羅斯常規兵力限制在約100多萬人，文職人員近90萬人，但蒲亭上月簽署政令，額外招募13萬7000人。

俄羅斯現行規定，18到27歲的俄羅斯男子必須履行兵役義務，通常是1年，但有許多人因健康或學生身分免役。

在俄羅斯入侵前，烏克蘭現役軍人約有19萬6600人。但烏克蘭下令大規模動員後，增加了軍隊人數。

● 為什麼要現在發布動員？

西方分析家與政治人物說，烏克蘭在北部哈爾科夫（Kharkiv）反攻告捷，讓克里姆林宮處於劣勢，可為蒲亭最新的動作提供解釋。

俄羅斯國防部長蕭依古今天公布最新侵烏死亡人數，宣布陣亡官兵5937人。這個數字遠低於英國國防部6月估計的2萬5000人，烏克蘭則聲稱俄軍戰死達5萬人。

BBC俄羅斯分台估計，在烏克蘭戰死的俄軍，包括1000多名精銳軍官，當中許多是飛行員、情報專家與特種部隊。俄羅斯蒙受重大損失，據傳正在招募囚犯上戰場。相較之下，在1979年到1989年的阿富汗戰爭期間，蘇聯軍隊損失約1萬5000人。

圖為俄軍丟棄的戰車裝備。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

● 蒲亭是在威脅升高戰事或揚言發動核戰？

蒲亭譴責支持烏克蘭的西方強權「威脅」俄國生存，警告若遭遇威脅到俄羅斯領土完整的舉措，克里姆林宮將動用視為必要的武器回應。

蒲亭說：「我國也有各種大規模毀滅性武器，有些種類比北約擁有的還新穎。這不是在虛張聲勢。」

根據俄軍的指導原則，如俄羅斯面臨毀滅威脅，可以動用戰術核武器。

烏東頓巴斯、烏南的赫松與札波羅熱等俄佔區若透過公投併入俄羅斯，莫斯科日後就可把烏克蘭對這些地區的反攻視為攻擊俄國本土，甚至可擴大解釋為俄羅斯遭受北約攻擊。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）稱蒲亭發布局部動員令是俄國恐慌的徵兆，「他揚言將動用核武，這種話之前聽過很多次了」。

呂特說他一點都不擔憂。然而，西方專家警告不要淡化蒲亭最新發出的核威脅。

法新社報導，部分分析家覺得蒲亭的話似有改變俄羅斯既定核武使用政策之虞，關於核武政策是否適用於俄羅斯想兼併的烏克蘭俄占區時，俄羅斯沒有提供解釋。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的核武政策專家克里斯登森（Hans Kristensen）在推特寫道：「威脅將在核武器聲明政策（declaratory policy）範疇以外的地方動用核武，顯示俄方在烏克蘭戰場失利，已把蒲亭逼到鋌而走險。」

他說：「這聽起來像是另一輪虛張聲勢的言論，但這顯然是蒲亭迄今做出的最明確核武威脅。至關重要的是，北約不要上當，跟著發出將以核武報復的威脅，反而會著他的道助長他。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110922