蒲亭下令局部動員 再徵召30萬人投入對烏軍事行動

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俄羅斯總統蒲亭21日在莫斯科發表談話，宣布簽署一項立即生效的部分動員令。（Russian Presidential Press Service/Kremlin via 路透社）

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天下令啟動「局部」動員，升級對烏克蘭的軍事行動，俄國國防部估計將再徵召30萬人參戰。烏克蘭認為這一步是可預期的，也代表戰爭未如俄國計畫般發展。

法新社報導，蒲亭向全國民眾發表電視談話說：「我認為有必要支持國防部和總參謀長的建議，在俄羅斯聯邦實施局部動員」。他並指出，相關命令已完成簽署，今天生效。

蒲亭表示，俄國將動用所有可用的手段來保護領土，並指責西方國家試圖「弱化、分裂並最終摧毀我們的國家」。

蒲亭指出：「當我國領土完整受到威脅，我們必將使用所有可用手段保護俄羅斯和我國人民，這絕非虛張聲勢。那些試圖用核武訛詐我們的人都應該知道，風也能轉向他們的方向。」

俄烏衝突期間，在烏克蘭盧甘斯克地區一處廣告看板上顯示著親俄口號。（路透社）

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）接受國家電視台訪問時表示，蒲亭的部分動員令將額外徵召約30萬人投入俄軍對烏克蘭的軍事行動，但不會動用學生和應召入伍者，俄國數百萬後備軍人多數都不會被徵召。

蕭依古表示，烏克蘭境內戰線長達1000多公里，這次動員「最主要」目標是幫助「鞏固」後方領土以及前線。他又說，自2月軍事介入以來已有5937名俄國士兵在烏克蘭喪命。這是莫斯科當局罕見承認軍事損失情形。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天告訴路透社，俄國發布動員令是可預期的行動，意味戰爭並未按照莫斯科當局的計畫發展。他並指控蒲亭試圖將發動「無端戰爭」及俄國經濟狀況日益惡化等責任推卸給西方國家。

美聯社報導，蒲亭昨天才宣布將在俄軍控制的烏克蘭東部及南部地區舉行投票，決定是否成為俄羅斯不可分割的一部分。

自開戰最初幾個月後外界就預期會舉行這項入俄公投，如今敲定於9月23至27日在盧甘斯克州（Lugansk）、赫松州（Kherson）以及俄軍部分掌控的札波羅熱州（Zaporizhzhia）、頓內茨克州（Donetsk）地區舉行。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1110921