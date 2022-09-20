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蒲亭稱俄堅持主權方向 暗指美阻撓世界多極化發展

2022/9/20 22:46
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在聯合國大會開議之前表示，俄國在國際舞台上將堅持「主權方向」，並暗指美國和西方阻撓世界多極化發展。

法新社報導，聯大在過去兩年防疫限制期間採取視訊方式發言，今年恢復實體會議，要求有意發言的各國領導人親赴現場，只有烏克蘭總統澤倫斯基可以例外。

蒲亭今天在電視轉播的談話中說：「至於俄羅斯，我們不會偏離我們的主權方向。」

他說，俄羅斯身為聯合國安全理事會常任理事國，將致力於團結、協助處理全球問題，並「促成嚴重的區域衝突獲得解決」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在今年聯大會議中發言。

蒲亭是在莫斯科接見新近到任的外國大使時發表談話，並透過電視轉播。他警告，全球發展因美國對外發揮的作用而受阻。

蒲亭暗指西方和美國說：「遺憾的是，世界多極化的發展因為有人企圖保有霸權角色並全面控制拉丁美洲、歐洲、亞洲和非洲而遭到抗拒。」

他說：「這個霸權相當長久以來都能得逞，但他無法永遠如此，那是不可能的。」（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110920

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