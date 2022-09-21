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蒲亭下令局部動員 俄反對派領袖納瓦尼：將導致大規模悲劇

2022/9/21 21:55（9/21 22:06 更新）
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俄羅斯反對派領袖納瓦尼表示，蒲亭總統下達的部分動員令將導致一場「大規模悲劇」。（圖取自facebook.com/navalny）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼表示，蒲亭總統下達的部分動員令將導致一場「大規模悲劇」。（圖取自facebook.com/navalny）
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）被囚禁獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）表示，蒲亭總統今天下達的部分動員令將導致一場「大規模悲劇」。

法新社報導，穿著囚服的納瓦尼就其被控的一起案件，透過視訊連結出庭，他在視訊聲明中說：「這將導致一場大規模悲劇，會有大量死亡。」

身為蒲亭的主要反對者，納瓦尼說：「為了保住他的個人權力，蒲亭正在折磨一個鄰國，殺害那裡的人，而他現在正把大量俄羅斯公民送入這場戰爭。」

納瓦尼說：「很明顯，這場正在進行的罪惡戰爭…只會加深及惡化，蒲亭想要盡可能讓更多人捲入。他想讓幾十萬人雙手沾滿鮮血。」

幾名反對派活躍人士在社交媒體上呼籲支持者今晚在俄羅斯各個城市舉行抗議活動。

在莫斯科控制的烏克蘭地區突然宣布將舉行入俄公投後，蒲亭今天下令進行局部動員。航空公司和旅行社的資料顯示，動員令發出後，本週俄羅斯出境的航班幾乎都被訂滿。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，初步將動員約30萬預備役人員。

俄羅斯頗受歡迎的訂票網站Aviasales顯示，今天直飛亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克等前蘇聯國家城市的航班，機票全部售罄。

與此同時，土耳其航空公司（Turkish Airlines）在其網站上宣布，24日前飛往土國伊斯坦堡的航班機票已全被預訂。伊斯坦堡已成為往返俄羅斯的重要旅行樞紐。

塞爾維亞航空公司（AirSerbia）飛往首都貝爾格勒的航班，還有機票可訂的是在9月26日。

谷歌（Google）資料顯示，格林威治標準時間今天6時（台灣時間14時）之後，俄羅斯境內用戶搜尋「機票」和「飛機」關鍵詞的數量增加超過一倍，那是蒲亭所錄製電視談話開始播出的時間。谷歌趨勢資料則顯示，今天上午提出「離開俄羅斯」搜索要求，為平時的100倍。

在蒲亭宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」後，俄羅斯與歐盟間的航班已被關閉。俄羅斯人擔憂戰爭恐導致戒嚴令實施，數萬人為此逃往鄰國。（譯者：楊明暐）1110921

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