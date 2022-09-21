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俄軍急欲求勝 出動傭兵攻擊烏東巴赫姆特市[影]

2022/9/21 21:11（9/21 22:06 更新）
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在烏克蘭東部頓內茨克州巴赫姆特市周圍迎擊俄軍的烏軍，將遭遇俄羅斯召募的傭兵。圖為17日頓內茨克州一名消防員正在撲滅因砲擊起火的車輛。（路透社）
在烏克蘭東部頓內茨克州巴赫姆特市周圍迎擊俄軍的烏軍，將遭遇俄羅斯召募的傭兵。圖為17日頓內茨克州一名消防員正在撲滅因砲擊起火的車輛。（路透社）
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（中央社烏克蘭巴赫姆特21日綜合外電報導）在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）周圍迎擊俄軍的烏軍，遭遇到新對手，即俄羅斯召募的傭兵，其中可能包括監獄囚犯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員估計，俄國至今在烏克蘭戰場傷亡的部隊已多達8萬名，使得兵力減縮，必須求助國內的民間傭兵組織，也就是瓦格那集團（Wagner Group）。

瓦格那集團據稱是由普里格津（Yevgeny Prigozhin）經營，此人被媒體稱為俄國總統「蒲亭的大廚」。根據錄影畫面，與他外貌相似的一名男子近來出現在俄羅斯一座監獄的操場上，向人犯吹噓加入瓦格那集團然後奔赴前線作戰的好處。

巴赫姆特就是這些傭兵大力投入的戰場。俄軍在棄守哈爾科夫（Kharkiv）四周陣地同時似乎難以堅守其他地區的情況下，過去數週將交戰重點放在巴赫姆特，並出動了傭兵，在市區東側邊緣有所斬獲。

烏軍官兵告訴有線電視新聞網，俄軍這些傭兵的攻擊行動經常極為冷血，他們會手持輕兵器朝烏軍衝鋒進攻，招引烏軍還擊以暴露位置，然後其餘俄軍的火砲就能比較精準地命中烏軍。

一名烏軍軍官告訴記者：「我們俘虜過一名瓦格那集團的傭兵，他是俄羅斯罪犯。這些人的行動具有專業性，不像一般步兵。真正的問題在敵軍的火砲，攻擊得很精準。」

分析家認為，拿下巴赫姆特可使俄軍取得在烏東頓巴斯地區（Donbass）一個戰略位置，進而可向北朝斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）更加推進；也可在連連挫敗的此時，獲得迫切需要的戰略勝利。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110921

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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