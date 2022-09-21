烏克蘭控俄羅斯再攻擊札波羅熱核電廠 反應爐變壓器停止運作
2022/9/21 17:02（9/21 17:15 更新）
圖為1日在國際原子能總署訪問札波羅熱核電廠期間，一輛俄羅斯裝甲車停在核電廠外。（路透社）
（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天指控俄羅斯，再次攻擊烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。
法新社報導，國家核電公司在Telegram發文稱：「俄羅斯恐怖分子於夜間再次轟炸札波羅熱核電廠。」該公司說，攻擊破壞了一條電力線，導致核電廠6號反應爐幾具變壓器停止運作，並迫使緊急發電機短暫啟動。
國家核電公司說，「即使國際原子能總署（IAEA）檢查人員在場，也不能阻止」俄羅斯人，呼籲IAEA對莫斯科採取「更堅定的行動」。
札波羅熱核電廠是歐洲最大的原子設施，位在烏克蘭遭俄羅斯占據的領土內，在俄烏雙方互控對方攻擊這座電廠後，已成為令人擔憂的熱點。
這座核電廠於3月被俄軍佔領，電廠周圍遭到砲擊，促使基輔及其西方盟國呼籲對該地區進行非軍事化。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）從札波羅熱地區撤出重型武器，蒲亭則警告，那兒的戰鬥可能帶來「災難性」後果。IAEA一個監測小組月初赴當地部署。
烏克蘭前天指控俄羅斯轟炸烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，這是第3座遭到俄軍攻擊的烏克蘭核電廠。
法新社記者見到這座核電廠附近數百公尺處出現一個大彈坑。核電廠負責人表示，莫斯科正在加緊進行「核訛詐」（nuclear blackmail）。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110921
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