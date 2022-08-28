烏克蘭核電廠周邊再遭砲擊 居民學用碘防輻射外洩

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（中央社基輔28日綜合外電報導）當地官員今天表示，俄羅斯昨夜從札波羅熱核電廠朝河對岸的烏克蘭城鎮發射砲彈，令居民備感煎熬。與此同時，核電廠周邊傳出砲擊已加劇人們對於核災的恐懼。

俄國國防部今天則宣稱，過去24小時，烏克蘭又對札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）發動更多砲擊。昨天俄烏才互控鎖定這座歐洲最大核電廠發動攻擊，讓各國嚴重關切。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示沒有核電廠遇襲的新消息。

札波羅熱核電廠3月遭俄軍占領，但仍由烏克蘭人員營運。核電廠位於俄烏戰爭的南方前線，已成為重要衝突熱點之一。

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）今天在通訊軟體Telegram表示，俄軍擊中州內主要城市札波羅熱的住宅大樓，以及更東方的城鎮奧列霍夫（Orikhiv）。札波羅熱市距離核電廠約兩小時車程。

史塔魯克昨天告訴烏克蘭電視台，正在教導居民使用碘，以防輻射外洩。

烏克蘭軍方在每日報告中通報，與核電廠隔著第聶伯河（Dnipro River）相望的區域又有9座城鎮傳出砲擊。俄羅斯新聞社（RIA）則引述俄國國防部報導，俄國空軍擊中區內一座修復直升機的馬達西奇公司（Motor Sich）工廠。

路透社無法查證這些消息。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，烏軍分兩波攻擊發射9枚砲彈，落在核電廠範圍內。他透過聲明表示：「目前全職技術人員正在監控核電廠的技術條件，並確保電廠運作。核電廠所在區域的輻射狀況維持正常。」

聯合國（UN）與基輔政府都呼籲將軍事裝備和人員撤出核電廠，以確保它不會受到攻擊。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄軍已把核電廠變成軍事基地，使得整個歐陸面臨風險，且俄軍無權待在核電廠。他在推特（Twitter）寫道：「俄軍必須滾出這座核電廠。」

至於在烏克蘭的東部戰線，烏軍在每日報告中表示，烏克蘭軍隊阻止了俄軍挺進斯拉夫揚斯克鎮（Sloviansk）的最新嘗試。

烏軍還說，守軍挫敗俄國突破戰略城市巴赫姆特（Bakhmut）周邊、繼而擴大控制頓巴斯地區（Donbas）的企圖。根據當地首長，頓內茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）昨夜被俄軍砲擊，但無傷亡消息。

路透社無法驗證這些說法。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110828