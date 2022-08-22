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札波羅熱核電廠遇襲引疑慮 美英法德籲軍事克制

2022/8/22 02:46
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（中央社柏林21日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰爭未歇，英國、法國、德國和美國領導人今天敦促各方，在俄國軍隊占領的烏克蘭札波羅熱核電廠周邊保持軍事克制，同時他們誓言要在戰爭中繼續支持烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人表示，美國、英國、法國、德國領導人在電話會談中也呼籲國際原子能總署（IAEA）的獨立視察人員「迅速造訪」札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

札波羅熱核電廠的周邊近來爆發軍事戰鬥，且核電廠設施一再遭到砲擊，俄羅斯與烏克蘭都互相指控是對方發動攻擊，各界則擔憂恐有爆發核災之虞。

法國總統府19日表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已經同意國際原子能總署人員可以前往札波羅熱核電廠進行視察。

今天的電話會談中，蕭茲、美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相強生（Boris Johnson）還「同意繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略」。（譯者：陳彥鈞）1110822

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