札波羅熱核電廠遭砲擊 俄軍加強攻擊烏東部分地區

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俄羅斯控制的札波羅熱核電廠周邊又遭砲擊，俄國與烏克蘭再度互相指控對方發動攻擊。圖為22日札波羅熱核電廠外觀。（路透社）

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯控制的札波羅熱核電廠周邊又遭砲擊，俄國與烏克蘭再度互相指控對方發動攻擊；英國國防部指出，俄軍可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區頓涅茨克市周邊城鎮的攻擊。

● 札波羅熱核電廠遭砲擊 俄烏再互相指控動手

莫斯科控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊遭到砲擊，令國際社會深感關切，憂心在此區域交戰恐引發災難，莫斯科與基輔當局27日再度互相指控對方發動攻擊。

歐洲最大的札波羅熱核電廠3月初落入俄國的掌控，但仍由烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的烏國技術人員操作。近幾週以來，俄烏互相指控對方在核電廠附近發動砲擊，25日附近一座燃煤發電廠的灰坑起火，導致核電廠與電網斷聯。

俄國國防部27日指控烏克蘭軍方，在過去24小時內對核電廠建物發動3次砲擊。烏克蘭國家核電公司則表示，是俄方對核電廠發動砲擊。

● 俄烏戰爭未歇 英國：俄軍加強攻擊烏東部分地區

英國國防部27日指出，俄羅斯軍隊可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）頓涅茨克市（Donetsk）周邊城鎮的攻擊，此舉恐旨在吸引烏克蘭軍隊並挫敗他們的反攻。

英國國防部在推特（Twitter）發布的每日情報公告中表示，俄軍占領的頓涅茨克市北方城鎮希維爾斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）附近爆發激烈戰鬥。

公告還寫道：「各界臆測烏克蘭正計劃進行重大反攻之際，俄國在頓巴斯地區加強攻勢，以試圖吸引或對付更多的烏克蘭部隊，這具有現實的可能性。」

● 蒲亭盟友：即使烏放棄加入北約 俄仍不會止戰

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）於26日表示，即使烏克蘭正式宣布放棄尋求加入北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

現任俄羅斯國家安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席的前總統麥維德夫接受法國電視台訪問時也說，俄國準備在符合特定條件下與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談。

根據俄羅斯新聞通訊社報導，麥維德夫告訴法國LCI新聞台：「宣布放棄加入這個北大西洋聯盟此刻至關重要，但已不足以成為創建和平的要件。」

● 札波羅熱核電廠恢復供電 澤倫斯基：仍十分危險

澤倫斯基26日表示，札波羅熱核電廠遭砲擊，導致歐洲最大核電廠史上首度斷電，6座反應爐中的其中2座現已重新連上電網，但核電廠情況還是「十分危險」。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）說，俄羅斯持續發動砲擊，導致烏東平民流離失所，有3/4人口逃離前線地區頓內茨克。同時，烏克蘭持續破壞俄羅斯連結到赫松（Kherson）附近南部前線的供應路線。

烏克蘭國家核電公司26日晚間指出，札波羅熱核電廠兩座還在運作的反應爐25日完全中斷連結後，現在已重新連上電網，恢復供電。

澤倫斯基在晚間例行發表的談話中說：「我要強調，核電廠情況仍十分危險。」他肯定烏克蘭專家致力「避免最糟狀況發生」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110827