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在台烏克蘭人慶祝獨立紀念日 盼脫離戰火「重生」[影]

2022/8/27 21:22（8/27 22:01 更新）
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民團「台灣烏克蘭陣線」、「台灣東歐友好協會籌備處」27日在台北共同舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，一旁樹上掛有烏克蘭國旗。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」、「台灣東歐友好協會籌備處」27日在台北共同舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，一旁樹上掛有烏克蘭國旗。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
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（中央社記者林秉學台北27日電）由旅台烏克蘭人所發起的「台灣烏克蘭陣線」，今天在台北舉辦烏克蘭獨立紀念日慶祝活動，與會者現場高唱烏克蘭國歌，呼籲國際社會重視俄烏戰爭，助烏克蘭早日脫離戰火摧殘。

慶祝活動吸引不少台灣民眾參加，在場的烏克蘭人販售傳統烏克蘭手工點心，為遭受戰火威脅的同胞募款，眾人並高唱烏克蘭國歌，希望藉由烏克蘭獨立紀念日的「重生」意象，重新喚起國際社會對烏克蘭的支持。

26歲的烏克蘭學生雷翠娜（Kateryna Leliukh）向中央社記者表示，俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，許多烏克蘭人紛紛發起募款活動，例如壽星慶生時會要求親朋好友不要送禮物，而是捐錢給烏克蘭境內的人道救援組織，其中一個熱門組織就是「活著回來」（Come Back Alive）。

影片來源：中央社
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，主辦方發揮巧思在現場掛起大幅烏克蘭國旗，不僅有遮陽效果，也讓活動現場充滿烏克蘭元素。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，主辦方發揮巧思在現場掛起大幅烏克蘭國旗，不僅有遮陽效果，也讓活動現場充滿烏克蘭元素。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
8月24日為烏克蘭獨立紀念日，民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日攜手在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，歡迎民眾一同前來慶祝烏克蘭的獨立性，有民眾特別穿了烏克蘭國旗配色上衣參與。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
8月24日為烏克蘭獨立紀念日，民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日攜手在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，歡迎民眾一同前來慶祝烏克蘭的獨立性，有民眾特別穿了烏克蘭國旗配色上衣參與。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
8月24日為烏克蘭獨立紀念日，民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北邀請民眾一同慶祝烏克蘭的獨立性，現場也張貼簡介，供參與民眾認識烏克蘭文化。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
8月24日為烏克蘭獨立紀念日，民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北邀請民眾一同慶祝烏克蘭的獨立性，現場也張貼簡介，供參與民眾認識烏克蘭文化。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
由旅台烏克蘭人所發起的「台灣烏克蘭陣線」27日在台北舉辦烏克蘭獨立紀念日的慶祝活動，一名來自烏克蘭的男童站在販售手工點心的攤位，為遭受戰火威脅的同胞募款。中央社記者林秉學攝 111年8月27日
由旅台烏克蘭人所發起的「台灣烏克蘭陣線」27日在台北舉辦烏克蘭獨立紀念日的慶祝活動，一名來自烏克蘭的男童站在販售手工點心的攤位，為遭受戰火威脅的同胞募款。中央社記者林秉學攝 111年8月27日

大學主修政治學的雷翠娜獲得中央研究院「烏克蘭學人獎學金」補助來台，未來計畫在國立陽明交通大學攻讀碩士；她表示，希望今天這個獨立紀念日活動能讓台灣人更加認識、關心烏克蘭。

雷翠娜說，許多人以為俄烏戰爭是今年2月24日才爆發，但事實上戰火從2014年頓巴斯戰爭爆發以來，就從沒停過。

對於立法院日前成立台烏國會議員聯誼會，烏克蘭國會也成立跨黨派15人友台小組，雷翠娜表示，在俄羅斯入侵烏克蘭以前，台烏之間幾乎沒有任何交流，現在烏俄兩國因敵對狀態導致貿易中斷，因此，烏台維持一定程度交流非常重要。

她說，烏克蘭現在急需國際社會的關注和援助，包括物資、武器和無人機等，台灣政府和人民對烏克蘭提供很多捐款，她非常感激。

活動主辦人申武松（Oleksandr Shyn）告訴中央社記者，烏克蘭1991年8月24日才正式獨立，獨立紀念日對於許多烏克蘭人來說，象徵終於恢復、取得並延續烏克蘭的獨立地位。

申武松認為，烏克蘭獨立紀念日還帶有「重生」的象徵意義，因為烏克蘭在1918年就首次宣布獨立，後因1920年代在俄國內戰時戰敗，導致烏克蘭語言和文化遭到幾十年的扼殺和壓迫，烏克蘭人淪為次等公民，直到1991年才重獲自由。

他指出，今年的獨立紀念日特別重要，因為時隔一世紀，烏克蘭又再度面臨帝國主義國家的威脅，試圖終止烏克蘭的獨立地位。

申武松說，烏克蘭軍隊在前線與俄軍作戰時，烏國百姓則正在為自己的文化、語言與國家主體性而戰，希望藉由這次活動讓全世界知道，烏克蘭不是「小俄國」，而是一個獨立的國家。

申武松強調：「這是一場輸不得的仗」，烏克蘭必須收復失土，否則不出10年，食髓知味的俄羅斯一定會再次出兵攻打，掠奪更多烏克蘭領土。（編輯：林克倫）1110827

民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣-東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場參與者一同唱誦烏克蘭國歌，慶賀烏克蘭的獨立自由。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣-東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場參與者一同唱誦烏克蘭國歌，慶賀烏克蘭的獨立自由。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，適逢週末假日，現場不少外籍民眾帶著小朋友到場遊憩。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日下午在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，適逢週末假日，現場不少外籍民眾帶著小朋友到場遊憩。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
由台灣民間發起舉辦的「烏克蘭獨立紀念日慶典」27日下午在台北舉行，現場安排各式烏克蘭美食、飲品及音樂演出等，吸引不少民眾到場共襄盛舉、開心遊憩。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
由台灣民間發起舉辦的「烏克蘭獨立紀念日慶典」27日下午在台北舉行，現場安排各式烏克蘭美食、飲品及音樂演出等，吸引不少民眾到場共襄盛舉、開心遊憩。中央社記者趙世勳攝　111年8月27日
台灣民間籌辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，27日下午在台北小巷裁縫酒吧草坪熱鬧登場，歡迎所有海內外民眾一同慶祝烏克蘭的獨立性並認識烏克蘭文化。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
台灣民間籌辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，27日下午在台北小巷裁縫酒吧草坪熱鬧登場，歡迎所有海內外民眾一同慶祝烏克蘭的獨立性並認識烏克蘭文化。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場設有二手和禮品市集進行義賣，所得將捐助烏克蘭地方志工團體。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
民團「台灣烏克蘭陣線」與「台灣東歐友好協會籌備處」27日在台北舉辦「烏克蘭獨立紀念日慶典」，現場設有二手和禮品市集進行義賣，所得將捐助烏克蘭地方志工團體。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
台灣民間團體27日在台北發起「烏克蘭獨立紀念慶典」活動，透過行動強調對烏克蘭獨立自由的認同與支持，吸引許多民眾到場參與，同時也盼藉活動讓台灣民眾了解烏克蘭文化，凝聚兩國情誼、支持烏克蘭的和平。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
台灣民間團體27日在台北發起「烏克蘭獨立紀念慶典」活動，透過行動強調對烏克蘭獨立自由的認同與支持，吸引許多民眾到場參與，同時也盼藉活動讓台灣民眾了解烏克蘭文化，凝聚兩國情誼、支持烏克蘭的和平。中央社記者趙世勳攝 111年8月27日
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