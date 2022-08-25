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烏超獨立日開踢 空襲警報頻擾逾4小時完賽

2022/8/25 17:22
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭足球超級聯賽（Premier League）今天於西部城市利維夫（Lviv）舉行的比賽因空襲警報中斷數次，球員躲進防空洞，90分鐘的足球賽被迫延長至4小時27分鐘。

法新社報導，利維夫魯克（Rukh Lviv）對上哈爾科夫金工（Metalist Kharkiv）的比賽於當地時間下午3時在利維夫烏克蘭體育場（Ukraina）舉行，比賽因空襲警報3度喊停，最後於晚上7時27分結束。

哈爾科夫金工最終以2比1獲勝。兩隊在比賽中前往防空洞避難長達145分鐘，期間該地區並未偵測到空襲。

儘管俄羅斯不斷入侵，烏超仍於23日宣布展開新賽季，以提振烏克蘭因戰爭侵擾而委靡不振的士氣。當天的4場比賽並未因空襲警報中斷，但比賽出於安全考量並未開放觀眾入場觀賽。

許多球隊並未在各自代表的城市舉行主場比賽，而是移至較安全的烏克蘭西部或中部地區進行。

烏超賽事在2月24日俄軍入侵後臨時喊停，4月決定提前結束上個賽季。

烏克蘭今天紀念脫離蘇聯獨立31週年紀念日，美國昨天警示，俄羅斯可能將於未來數天內襲擊烏國政府設施。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110825

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