獨立日演說 澤倫斯基：烏克蘭將奮戰到底收復失土

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭今天慶祝自蘇聯獨立31週年，總統澤倫斯基發表感性的獨立日演說，表示烏克蘭在俄羅斯2月24日入侵時「重生」，將對抗侵略奮戰到底，收復失土，不會做任何讓步或妥協。

路透社報導，今天正好也是俄羅斯對烏克蘭開戰滿6個月。44歲的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在預錄演說中表示：「2月24日清晨4時，一個新的國家出現在世上。它不是出生，而是重生。這個國家沒有哭喊，沒有嚇壞，沒有逃跑或放棄，它也不會遺忘。」

法新社報導，澤倫斯基還說：「我們不在乎你有什麼軍隊，我們只在乎我們的土地。我們將為它奮戰直到最後。我們已經堅守6個月，這並不容易，但我們握緊拳頭，為了我們的命運戰下去。」

針對俄羅斯，澤倫斯基表示：「我們將不會嘗試與恐怖分子找到共識。對我們而言，烏克蘭必須是完整的，包含所有25個州，不允許任何讓步或妥協。」

「我們不會因為有一把槍指著我們的頭，出於恐懼而坐上談判桌。對我們而言，最可怕的鋼鐵不是飛彈、戰機或戰車，而是手銬；不是戰壕，而是腳鐐。」

澤倫斯基強調，烏克蘭對戰爭的立場已變得更強硬，不再因為出現和平機會就停戰，而是會戰到真正勝利。

他矢言，烏克蘭將奪回在東部工業地帶頓巴斯（Donbas）失去的領土，以及2014年遭到俄羅斯併吞的南方領土克里米亞半島（Crimea）。

「對我們而言，什麼是終戰？過去我們會回答：和平；現在我們會說：勝利。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110824