能源危機當前 核能發電重新受世界各國青睞

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）隨著全球能源進口費用飆漲以及氣候危機肆虐，世界各國正竭力尋找替代能源，因而對核能發電的偏好不斷升高。

法新社報導，在2011年日本福島核災發生後，各國因擔心核安問題而減縮對核電的投資；但今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，由於能源供應緊縮以及歐洲努力要擺脫對俄國石油和天然氣的依賴，如今趨勢再度傾向於核能發電。

有些專家主張，核能發電不應列入考慮中的選項；但其他專家辯稱，在面臨這麼多危機的情況下，全世界的能源結構必須保留核電。

重新考慮使用核電的國家之一是日本，2011年福島核災讓日本在安全顧慮下將許多核子反應爐停機。但日本首相岸田文雄本週主張，努力重振核能發電並興建新的核電廠。

其他原本有意擺脫核電的國家也放棄了相關計畫，至少在短期內是如此。比如俄軍入侵烏克蘭之後一個月內，比利時就將2025年廢除核能的計畫延後10年實施。

全球有32個國家使用核電，儘管目前核電僅占全世界發電量10%，但國際原子能總署（IAEA）已經在去年9月上調核電預估產量，為福島核災以來首見。

國際原子能總署如今預期，在最有利情況下，最晚2050年全球核能發電量將增加一倍。

如今即使在歐洲第一大經濟體德國，堅持核電也不再是個禁忌話題，因為目前的能源危機已使德國在2022年底前關閉境內最後3座核電廠的計畫重新引起爭論。

由於核電可以取代燃煤發電，隨著電力需求急增，中國、捷克、印度和波蘭等國都已表示，有意發展核能基礎設施，而中國現已擁有數量最多的反應爐。

至於英國、法國及荷蘭也有類似想法；即便是美國總統拜登（Joe Biden）提出的投資計畫也鼓勵發展核電。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）專家們承認，核能的使用「可能會受限於社會偏好」，因為發生核災的風險以及如何安全處理核廢料問題尚未解決，都使得相關意見依然分歧。

但有些國家仍然反對使用核電，比如紐西蘭；同時歐洲聯盟已激烈爭論一個問題，即核電能否算是綠色能源？（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110827