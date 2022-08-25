日相岸田強調核能不可或缺 料將引發朝野論戰

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相岸田文雄8月24日強調核能不可或缺的發言，讓外界認為日本政府有意改變核能政策。日媒分析，不僅部分在野黨，連聯合執政的公明黨也持慎重立場，一場論戰在所難免。

日本時事通信社報導，為了真正活用核能發電，岸田推動新建或改建反應爐的態度變為鮮明，等於再度挑戰福島第一核電廠核子事故後的「脫離核電」潮流。

可以預想的是，岸田此舉不僅將導致部分在野黨反對，連聯合執政的公明黨也對此持慎重立場，一場論戰在所難免。

岸田8月24日在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上明確指出，「可再生能源與核能對推動GX不可或缺」，強調核電的必要性。

岸田舉「研發及興建新世代反應爐」及「核電機組延役」為例表示，為強化這些作為現在到未來的選項，希望加速進行檢討。

目前執政的自民黨從2011年發生核子事故後，雖然慢慢地把方向轉往推動核電，但從未跨越過「新建、增建或改建」這一條線。

岸田在今年上半年通常國會中說，「將確實推動（核電機組）重啟運轉」，但對於是否新建、增建或改建核電機組則說「現階段沒有考量」。

日本法律規定核電機組服役年限原則上40年、經核准最長可延役到60年，如果依現行規範，日本有一天將不存在任何核電機組。

如果可以透過新建、增建或改建來延役的話，就能長時間讓核電機組服役。曾任閣員的人士說，新建或增建核電機組等「可說是能源政策大轉變」。

支持岸田的判斷是日本正面臨電力需求窘迫與烏克蘭危機。隨著日本現存火力發電廠陸續除役及極端天氣同時發生，預料日本未來幾年內將面臨電力不足窘境。

日本今年夏天雖然透過重啟老舊火力發電機組運轉，暫時化解缺電危機，但烏克蘭危機影響造成原油市場混亂，未來要透過老舊火力發電機組「登板救援」恐有極限。

岸田身旁人士說，為了因應綠色轉型也好，為了度過能源危機也好，只能最大限度活用核電。

岸田在8月24日會議上也明白表示，除了原先講好的9座核電機組將在冬季運轉外，還將盡全力增加7個機組重啟運轉。

不過，日本輿論中希望「脫離核電」的聲音依舊強勢，相較自民黨，其他政黨對推動核電也更為慎重。

公明黨在今年參議院大選的政見就是「以不依賴核電的社會為目標」。公明黨政調會長竹內讓說，沒有聽說政府要改變政策方針，第一步應該先消弭民眾對核電的不信任感。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110825