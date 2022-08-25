專家：日本核能政策與碳中和相矛盾 須做抉擇

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府是否改變現行核能政策方針引發外界關注，日本經濟學家分析，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相互矛盾，必須在兩者間做出抉擇。

日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英今天撰文表示，基於確保穩定電力供給及達成2050年碳中和目標，日本首相岸田文雄日前已表達推動最多9座核電機組運轉，來因應今年冬季用電需求。日本目前正在運轉的核電機組共有6座。

岸田8月24日進一步在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上，發表暗示日本政府將改變現行的核能政策方針，引發外界關注。

木內說，岸田8月24日的發言有兩大重點，一是檢討新建或增建核電機組，二是檢討進一步延長核電機組服役年限。

他說，有關檢討新建或增建核電機組部分，如果日本政府未來正式決定實際上新建或增建核電機組的政府方針，將是2011年發生東京電力公司福島第一核電廠核子事故以來的重大政策轉向。

至於核電機組延役問題，木內說，根據日本2013年上路的修法，規定核電機組原則上服役40年、最長可延役到60年。如果要再延役，可能需要再度修法。

他說，日本政府要就改變核能政策方針進行檢討，很可能招致日本民眾強烈反彈，這也是為何日本政府在此之前都避免碰觸這項議題。

不過，木內表示，就在烏克蘭遭入侵導致能源採購風險提高，及對電力穩定供給的不安也升高的情況下，日本政府可能認為有關擴大使用核能，現在應該比之前更容易獲得民眾理解。

再者，他說，日本政府可能也有這樣的想法，就是岸田政府已順利度過眾議院大選及參議院大選的中央級大選，不用在意政策會影響選舉，可以開始討論日本民眾意見兩極的核能政策方針轉變。

木內說，重點在於，日本政府至今為止的核能政策，其實跟2050年要達成碳中和的目標相矛盾。

他說，日本政府2021年提出第6次能源基本計畫，有關可再生能源在2030年度能源組合（發電量結構）占比為36%到38%。

木內說，2015年能源基本計畫中揭櫫的可再生能源目標比率為22%到24%，但2019年度可再生能源實際占比不過18%；若想達成新的能源基本計畫目標，未來8年內必須快速提升占比，可是目前還看不到實現的可能性。

另一方面，他說，第6次能源基本計畫中，核電占比維持過去的20%到22%，如果要達成這個目標，必須讓目前各電力公司申請重啟運轉的27座機組全數運轉才行，但眼下運轉的機組不過才6座。

木內說，就算日本政府竭盡所能達成2030年度目標，但那之後也可能面臨可再生能源占比無法繼續大幅提升，仍必須考量讓核電占比維持在2成左右。

他說，要達成核電占比維持2成，就必須修正現行法律規定，讓核電機組可大幅延役，又或者必須改建或新建核電機組，但這些並未明載於第6次能源基本計畫。

木內說，總而言之，依據日本現行法律，核電機組最長服役期間為60年（原則40年，可延役一次20年），加上不改建或新建核電機組的政府既定方針，是無法跟2050年要達成碳中和的目標進行整合。

他說，日本政府儘管很清楚上述情況，但在顧及輿論反彈，至今都暫緩是否修正核能政策的討論。

木內說，有關改變核能政策的方針，雖然可能會造成民眾意見分歧，但日本政府仍必須做出抉擇，看是要修正核能政策來與2050年碳中和目標進行整合，還是要維持現行核能政策，撤回過去宣示的2050年碳中和目標。

木內認為，岸田現在開始討論日本政府過去一直採取曖昧態度、暫緩處理的核能政策修正，從這點來看，應該對岸田這次的發言給予正面評價。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110825