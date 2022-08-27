俄羅斯擋下聯合國禁核擴散聲明 指稱含政治用意

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國針對「禁止核子擴散條約」開了4週會議，會後打算通過一項聯合聲明，卻被俄羅斯擋下，質疑文本帶有所謂的「政治」用意。

禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）共有191個簽署國，這些國家每5年檢視一次條約，目的是防止核武擴散，促進全面裁減軍備，並提倡共同合作、和平利用核能。

法新社報導，條約簽署國於8月1日聚集在紐約聯合國總部，展開為期一個月的協商，今天的最後一場會議延遲了數小時才結束。

這場會議由阿根廷的斯勞維能（Gustavo Zlauvinen）擔任主席。他在會議結束時說，由於俄羅斯提出異議，會議無法達成共識。

俄國代表維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指稱，這份長達30頁以上的文本最終草案有失「平衡」。

維什涅夫斯基說：「我國代表團針對一些段落提出關鍵異議，這些段落顯然具有政治性質。」他還表示，不是只有俄國對這份文本有意見。

熟知協商過程的消息人士透露，俄羅斯特別反對有關烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的段落。這座歐洲最大核電廠目前正被俄軍占領。

文本草案的最終版本「嚴正關切」札波羅熱核電廠等多座烏克蘭發電廠周圍的軍事行動，也關切烏克蘭失去對這些電廠的控制權，以及攸關安全的負面影響。

簽署國在會中也討論了許多其他敏感議題，例如伊朗核子計畫和北韓核武測試。

各國上次於2015年召開檢討會議時，也未能在諸多重要議題上達成共識。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在今年會議開場時警告，全球正面臨冷戰高峰時期以來最嚴重的核子威脅。

他說：「只要出現一個誤會、一次誤判，現在的人類就將遭遇核子毀滅。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110827