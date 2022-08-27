韓國與波蘭簽1744億元合約 售K2坦克車和自走砲

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國國防部防衛事業廳今天表示，韓國現代精密機械公司和韓華防務公司已與波蘭簽署57億6000萬美元（約1744億元台幣）合約，將出售坦克車和自走砲。波蘭因與俄羅斯關係緊張，同意增加進口韓製軍備。

路透社報導，韓方上月與波蘭達成歷來規模最大軍售協議，這項昨天在波蘭簽訂的合約是上述協議內容的一部分，波蘭在目睹俄羅斯入侵鄰國烏克蘭的情況下，一直設法要加強軍力。

防衛事業廳表示，現代精密機械公司（Hyundai Rotem Co.）將運交波蘭K2黑豹式坦克車，韓華集團旗下韓華防務公司（Hanwha Defense）將運交K9式自走砲。

雙方並未公布整個軍售協議的金額，但韓國媒體估算，金額達20兆韓元（150億美元）。

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防衛事業廳發表聲明說：「就武器系統分享、相互後勤支援和強化安全結盟而言，國防出口極為重要，而這項出口協議可望對我們與歐洲國家建立團結關係並擴張我們的安全實力界線有所幫助。」

根據上述軍售協議，波蘭同意向韓國採購180輛K2坦克車、數量不詳的自走砲以及48架FA-50型戰鬥機。韓國防衛事業廳指出，昨天簽定的合約與第一批運交的軍備有關，但未透露詳細數字。雙方下月可望再簽定戰機買賣合約。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110827