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札波羅熱核電廠斷電 澤倫斯基：俄羅斯險釀輻射事故

2022/8/26 08:35（8/26 09:14 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基25日說，札波羅熱核電廠剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷。（中央社製圖）
烏克蘭總統澤倫斯基25日說，札波羅熱核電廠剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷。（中央社製圖）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，俄軍砲擊引發札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近火災，導致剩下兩座還在運作的反應爐與電網連接中斷，世界險些遭受一場輻射事故。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，廠區附近一座燃煤電廠的灰坑發生火災，導致反應爐和電網連接中斷，此事應歸咎於俄羅斯「入侵者」。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，火災是俄軍砲擊造成。

烏克蘭國家核電公司表示，這是札波羅熱核電廠史上首度發生完全連不上電網的情況。

澤倫斯基說，備用柴油發電機已立即運轉，確保持續供電。電力是用於核電廠的冷卻和安全系統。

他在晚間演說中表示：「如果柴油發電機沒有打開…如果我們的電廠人員在停電後沒有即刻反應，我們早已被迫克服一場輻射事故的後果。」

澤倫斯基說：「俄羅斯將烏克蘭和所有歐洲人置於與輻射災難只差一步的險境。」

英國廣播公司（BBC）報導，昨天拍攝的衛星畫面顯示，核電廠區附近出現大範圍火災。

澤倫斯基也呼籲國際原子能總署(IAEA）和其他世界機構必須更快採取行動，迫使俄軍離開這座歐洲最大核電廠區域。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110826

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