聯合國大會俄烏戰爭下恢復實體會議 澤倫斯基破例錄影發言

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因COVID-19疫情中斷兩年的聯合國大會實體會議，20日恢復舉行。（圖取自聯合國網頁un.org）

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）因COVID-19疫情中斷兩年的聯合國大會實體會議，今天在全世界因烏克蘭等多重危機而陷入分裂情況下恢復舉行。

法新社報導，過去兩年因疫情限制只能以視訊方式進行的聯合國大會，再次要求各國領袖親自到場發言，唯一得到破例採用錄影方式發言的是烏克蘭總統 澤倫斯基 澤倫斯基小百科 生日：1978年1月25日

學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院

經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇

澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。

他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。

澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。

2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。 看更多 關閉 （Volodymyr Zelenskyy）。

不過英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）辭世，再次打亂峰會的節奏。按傳統，美國總統拜登（Joe Biden）是大會首日的第2位發言人，但將延至21日發表演說。

大會第1天將由歐盟兩個最大經濟體的領袖、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上台發言，歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭，而對俄國實施嚴厲制裁。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在紐約告訴媒體記者：「今年，烏克蘭將在議程上占重要位置。這是不可避免的。」

「我們知道還有許多其他問題。但烏克蘭戰爭引發的震波已遍及世界各地。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天前往聯合國大會時，矢言支持受戰爭衝擊最嚴重的國家。

她說：「俄羅斯侵略戰爭的殘暴及其對歐洲和平秩序的威脅，並未使我們看不到這一事實，即世界許多其他地區也明顯感受到這場戰爭的巨大影響。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110920