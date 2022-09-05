吐瓦魯總理：持續在聯合國大會發聲 與台灣站一起

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太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷率團訪問台灣，總統蔡英文（右）5日在總統府與拿塔諾（左）進行雙邊會晤。中央社記者鄭傑文攝 111年9月5日

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天會晤訪台的吐瓦魯國總理拿塔諾，並國宴訪賓。拿塔諾提到，無論是安逸、憂患，吐瓦魯都會與中華民國台灣站在一起，他說，會持續在不同國際場域上，為中華民國台灣發聲，包括這個月即將舉行的聯合國大會。

吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 吐瓦魯（Tuvalu）位於西南太平洋，由9個島礁群組成，南北縱深約560公里

人口約1萬1千400人，海外僑民約7000人，全國人口約1/3居住於首都富那富提島

本地主要語言吐瓦魯語與台灣若干原住民（如魯凱族）所用部分語彙接近，官方語言為英語 資料來源：外交部 看更多 關閉 國總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷應邀率團訪問台灣，蔡總統會晤拿塔諾並以國宴款待訪團。

蔡總統提到，今年是台灣與吐瓦魯建交43年，兩國不但共享民主自由，法治、人權等重要核心價值，也在農業技術、人才培育、潔淨能源以及公衛醫療等領域，持續深化合作關係。

蔡總統說，自從疫情以來，台灣與所有太平洋友邦緊密攜手合作、對抗疫情。吐瓦魯在拿塔諾卓越領導以及所有內閣團隊努力之下，至今維持本土零確診，是太平洋島國防疫的重要典範，非常值得大家學習。

蔡總統感謝吐瓦魯在國際場合挺台，她特別感謝吐瓦魯外交部長柯飛在今年聯合國海洋大會，以絕不妥協的立場，面對中國蠻橫打壓，再度展現吐瓦魯對台灣堅定捍衛支持。

總統蔡英文（前左）5日在總統府前主持軍禮歡迎吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）（前中）伉儷率團訪問台灣，感謝拿塔諾及吐瓦魯政府和人民持續在國際場域為台灣仗義執言，並呼籲各界重視台灣國際參與的權利。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

蔡總統說，這次拿塔諾來台訪問期間，兩國將簽署重申外交關係聯合公報、海巡合作協定、警政合作協定，她相信透過這些合作協定，能夠進一步推動兩國在海巡、警政領域的合作，共同維護印太區域和平、繁榮及穩定。

她說，未來台灣與吐瓦魯也一定會秉持互惠互利精神，繼續開創更多合作計畫，為兩國人民帶來更大的福利。

拿塔諾表示，過去43年以來，吐瓦魯最堅信、奉行的價值是信任，也因此，兩國外交關係裡面，吐瓦魯視中華民國台灣為一個誠信並且遵守承諾的夥伴，吐瓦魯政府會持續擁護兩國的共享價值，並在國際場域為台灣發聲，一起捍衛民主、法治、和平等原則。

他說，在世界情勢面對自然以及人為危機重重的時候，他要再次重申，吐瓦魯是中華民國台灣的朋友，俗話說得好「患難見真情」，他要重申吐瓦魯政府與人民對台灣的保證，無論是安逸、憂患，吐瓦魯都會與中華民國台灣站在一起。

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拿塔諾指出，兩國之間的友誼向來堅定強健，兩國的雙邊關係確實十分獨特，因為兩國都相信誠信原則，這也是吐瓦魯一直以來維持夥伴關係的基礎；面對地緣政治挑戰的艱困時期，一定要深化邦誼、強化雙邊合作並且互相支持，在各個領域才能夠強化並維持人民的安全。

他說，吐瓦魯會持續在不同國際場域上支持台灣，為中華民國台灣發聲，這也包括這個月即將舉行的聯合國大會。（編輯：郭無患）1110905